12 липня: все що треба знати за сьогодні. Розмова Зеленського та Путіна

(12.07.2019). Суд ЄС зняв санкції з Януковича, Метро у Львові, телефонна розмова Путіна та Зеленського, день народження Юлія Цезаря. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

А розстріл майдану? Суд Євросоюзу зняв санкції з президента-втікача України Віктора Януковича та його оточення через відсутність чітких і зрозумілих звинувачень

Цитата дня: люстрація для чиновників часів Порошенка

Згідно з вимогами Вселенського патріархату, кожна парафія ПЦУ зобов’язаний виплачувати Константинополю десятину в розмірі від 4 000 до 20 000 євро. За словами Антонія, саме це викликало обурення почесного патріарха ПЦУ Філарета, який, вийшовши з нової церкви спровокував в українському православ’ї черговий розкол.

Перша розмова Володимира Зеленського з Путіним. Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорили ситуацію на Донбасі та обмін полоненими

Цифра дня: 30%

Ціна на електроенергію для промисловості після запуску нового енергоринку зросла на 30%

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала вартість одного примірника бюлетеня – вона становить 4,2 грн