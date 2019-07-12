Кімнату японського готелю припинили копію кабіни Boeing

Японський готель Haneda Excel Hotel Tokyu розмістив в одному з номерів повнорозмірний авіасимулятор. Він являє собою копію кабіни Boeing 737-800 з усіма кнопками і перемикачами.

Готель пропонує різні варіанти оренди номери. Наприклад, можна забронювати денний півторагодинний блок з інструктором за 275 доларів . Також можна орендувати кімнату на весь день без інструктора за 232 долари.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Готель Haneda Excel Hotel Tokyu з’єднаний з другим терміналом міжнародного аеропорту Ханеда. Тому постояльці можуть побачити літак навіть без покупки номери з авіасимуляторів — досить глянути у вікно.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», названий кращий у світі готель в аеропорту.

За матеріалами Tjournal

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