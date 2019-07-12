Кімнату японського готелю припинили копію кабіни Boeing

Японський готель Haneda Excel Hotel Tokyu розмістив в одному з номерів повнорозмірний авіасимулятор. Він являє собою копію кабіни Boeing 737-800 з усіма кнопками і перемикачами.
Готель пропонує різні варіанти оренди номери. Наприклад, можна забронювати денний півторагодинний блок з інструктором за 275 доларів . Також можна орендувати кімнату на весь день без інструктора за 232 долари.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Готель Haneda Excel Hotel Tokyu з’єднаний з другим терміналом міжнародного аеропорту Ханеда. Тому постояльці можуть побачити літак навіть без покупки номери з авіасимуляторів — досить глянути у вікно.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», названий кращий у світі готель в аеропорту.
За матеріалами Tjournal
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