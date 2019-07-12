Супрун: законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів спровокує позови до ЄСПЛ

Прийнятий Верховною Радою закон про посилення відповідальності за педофілію, який передбачає, в тому числі, примусову хімічну кастрацію, може спровокувати подачу позовів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), вважає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Про це повідомляє Zrada.today.

“Використання хімічної кастрації як методу покарання без згоди та є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями. Воно повинно бути частиною лікування, яке повинно відбуватися гуманно і доповнюватися іншими методами. Якщо цей закон набере чинності, Україна матиме позови в Європейський суд з прав людини. Отже, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсацію ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини “, – написала вона на своїй сторінці в мережі Facebook.

Крім того, на думку Супрун, закон має ще ряд недоліків, зокрема, пов’язаних з відкритим реєстром педофілів.

“Закон не визначає, за якими принципами має працювати цей реєстр. Відкриті реєстри можуть нашкодити самим жертвам сексуального насильства. Адже велика частина випадків сексуального насильства відбувається в сім’ях. Лише 10% таких злочинів скоюються незнайомими жертві злочинцями”, – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.

Супрун звернула увагу, що “американський досвід показує, що матері відмовляються повідомляти про злочини через публічність. Вони бояться, що їх чоловік або коханець, який гвалтує дитини, потрапить до реєстру. Тому злочинці залишаються безкарними”.