У Гімалаях ремонтують самі висотні в світі дороги

Влада країни, зокрема, керівництво туристичної індустрії, негайно взялися за цю ділянку, так як ключовий туристичний маршрут в мальовничу долину Нубра і до озера Пангонг в районі високогірного плато Ладакх знаходиться далеко не в задовільному стані.

Дороги в Гімалаях славляться своєю красою. Однак вони пролягають там, де собі навіть страшно уявити. Багато з них не мають обмежувачів.

Їх прокладають і ремонтують такі от прості наймані робітники, які виїжджають на заробітки за сотні миль від своїх будинків. Вони готові до того, що в Ладакх хуртовини можуть бушувати протягом усього року.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Щоранку, після сніданку з чаю з хлібом, група добирається з свого тимчасового наметового притулку до місця роботи. Після заходу сонця робітники повертаються назад і вечеряють рисом і сочевицею. У наметах немає електрики. А готувати їжу і гріти воду припадає на керосинках.

Герої – жертви безробіття

Влади Ладакха, обогащающегося завдяки численним туристам з усього світу, не збираються особливо витрачатися на оплату нелегкої праці дорожніх робітників. Кожному з них пообіцяли по 40 000 рупій (572 долара). Але вони раді й цьому. В країні, де більше 21 відсотка населення (Індію населяє 1,3 мільярда чоловік) живуть менш ніж на два долари в день, їх виручка виглядає досить значною.

Не знаходячи роботи вдома, хлопці ремонтують гімалайські дороги шість днів в тиждень, використовуючи свої руки, лопати і старі мішки для перенесення каменів і піску. Неділя – єдиний день, коли можна випрати, скупатися і поголитися.

Міграція в регіони, де можна зайнятися таким важкою працею, поширена серед мешканців сільських районів Індії. За даними неурядового агентства Aajeevika Bureau, мільйони людей працюють у небезпечних умовах з невеликою правової чи соціальним захистом.

Готовність ризикувати здоров’ям і навіть життям пояснюється, в першу чергу, збільшенням рівня безробіття в країні. В 2017-2018 роках він становив 6,1 відсотка. І це найгірший показник з 1970-х, кризових, років.

За матеріалами Deccan Chronicle

Читайте також:

Непальська дворняга підкорила Гімалаї і встановила світовий рекорд

Індійський музикант допоміг 58-річної матері підкорити Гімалаї

Шерпи: справжні підкорювачі Евересту