Відбулася офіційна національна презентація кросовера Volkswagen T-Roс

12 липня під час офіційної презентації моделі у Києві українська аудиторія познайомилася з унікальною новинкою від бренду Volkswagen — кросовером T-Roc. Вже з 13 липня модель, попереднє замовлення на яку було відкрито явились в місті у, доступна в офіційних дилерських центрах бренду по всій Україні. «Модель пропонує оснащення тімі опціями, які зазвичай зарезервовані для вищих сегментів або моделей преміум-класу. Наприклад, повністю цифрова панель приладів, адаптивна або спортивна підвіска, електропривід кришки багажника. TRoc — це новий рівень функціональності, комфорту та безпеки», — Марія Гарань, керівник бренду Volkswagen легкові автомобілі.

Новинка від бренду Volkswagen втілює у собі практичність SUV та енергійність міського хетчбека: інноваційний бензиновий двигун моделі 1,5 TSI EVO потужністю 150 к. с. та семиступінчаста автоматична коробка передач DSG — насолода спортивною динамікою у поєднані з економічністю, які надають найсучасніші розумні технології впорскування та розподілення пального.

Новинка доступна у комплектаціях Life, Style та Sport. Для Style доступно 35 варіантів кольорів кузова.

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Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Щодо мультимедійних можливостей у новому T-Roc — підключаються усі можливі стандарти обміну даними, роз’яснюють об’єми та адаптери, і на додачу — голосове управління функціями на платформах Android та iOS. Багате звукове оздоблення автомобіля в усіх комплектаціях — справжня насолода глибоким об’єднання ємним звуком.

Презентація нового T-Roc стала слушною нагодою ознайомитися з концепцією Digital Retail, впровадженою маркою Volkswagen — першою серед решти брендів в Україні. Клієнти можуть обирати з понад 15 онлайнінструментів: Конфігуратор авто та аксесуарів, Склад авто, Онлайн-пошук дилерів, Запис на сервіс та багато інших. Важливо те, що усі інструменти можуть бути об єднані за допомогою єдиного ID клієнта.

Фактично, Volkswagen перший в Україні заявивши про запуск еко-системи carLOG. Всі обрані автомобілі зі складу конфігуратора можуть бути збережені в єдиному кабінеті клієнта. Завдяки Digital Retail відбулось оновленя і в усіх автоцентрах Volkswagen України — створені Digital-лаунжі, оснащені професійними екранами. Кожен клієнт може отримати індивідуальний каталог, створений на планшеті всього за кілька кліків. Онлайн-інструменти доступні усім клієнтам навіть поза автосалоном, наприклад, вдома, кафе, тощо. Можливо оцінити інтер’єр автомобіля в режимі віртуальної реальності VR (вперше серед решти брендів в Україні).

За матеріалами прес-релізу