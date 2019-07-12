Висадка астронавтів на Місяці не фейк — кіноексперт

Глава програми монтажу Університету Хартфордшир Ховард Беррі опублікував колонку на The Conversation з поясненнями, чому відео NASA з Місяця — справжнє.

По-перше, Беррі пояснює, що відео на Місяці записували на спеціальну SSTV-камеру, яка знімає 10 кадрів в секунду. Для сповільненої зйомки, яка потенційно могла б імітувати ефект гравітації на Місяці, операторам знадобилася б камера, яка може знімати набагато більше кадрів в секунду.

Крім цього, навіть якби творці відео вирішили сповільнити його на монтажі — у них би нічого не вийшло. Справа в тому, що звичайні магнітні диски, на які записували відео в той час, могли вмістити всього 30 секунд запису для програвання 90 секунд сповільненої зйомки. Ну, а для запису 143 хвилин в сповільненій зйомці (стільки тривала відео Аполлон 11), камера на Місяці повинна була зняти 47 хвилин прямої трансляції, що було просто неможливим у той час.

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По-друге, аргумент про те, що нібито фейковую висадку на Місяць зняли з допомогою кінокамери, яка записує 24 кадру в секунду, а потім забарилися це відео — також не витримує критики.

Ховард Беррі пише, що для кінозйомки одного такого ролика знадобилися б кілометри плівки. Враховуючи монтажні склейки, передачу негативів, пил і подряпини, що виникли в процесі роботи над роликом — зйомку на кінокамеру можна було б легко визначити відразу ж після того, як її показали по телевізору в 1969-м.

Ну і по-третє, «спростування» на зразок тих, що на відео американський прапор розвівається за вітром, чого не може бути в умовах відсутності атмосфери на Місяці, пояснити ще легше: прапор дійсно трохи рухався, але не з-за вітру, а через гравітації.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», космічні археологи вивчать людський сміття на Місяці.

За матеріалами «Новий час»

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