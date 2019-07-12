ТОП-10 подій Одеського кінофестивалю

12 липня в Одесі стартує 10-ий ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль.

Прекрасна епоха Ніколя Бедоса на церемонії відкриття ОМКФ

12 липня, Одеський національний академічний театр опери та балету

Прем’єра фільму Ніколя Бедоса «Прекрасна епоха» з Фанні Ардан, Даніелем Отеем і Гійомом Кане відбулася на 72-му Каннському кінофестивалі. Показ цього фільму покладе прекрасний початок дев’ятиденного свята кіно в Одесі.

Презентація трейлера «Номери» за п’єсою Олега Сенцова

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13 липня

Український кінорежисер, письменник Олег Сенцов з 2014 року є політв’язнем в Російський Федерації. Українська команда на чолі з продюсерам Анною Паленчук і режисером Ахтемом Сеитаблаевым зняла художній фільм за мотивами його п’єси. У зйомках фільму Сенцов брав участі завдяки активному обміну листами.

Фільм «Козаки» 1928 року в супроводі симфонічного оркестру

13 липня, Потьомкінські сходи

Покази німого кіно в супроводі симфонічного оркестру — невід’ємна частина ОМКФ. У цьому році тут покажуть фільм американського режисера і оператора Джорджа Вільяма Пола про українських козаків, знятий на кіностудії MGM в 1928 році.

Прем’єра «Додому», режисер Наріман Алієв

15 липня, Фестивальний палац

У цей день відбудеться гучна українська прем’єра фільму, який представляв Україну на кінофестивалі в Каннах в конкурсній програмі «Особливий погляд». Фільм не отримав нагород фестиваль, але отримав високі відгуки світових кінокритиків. Після прем’єри в Одесі, фільм вийде у всеукраїнський прокат.

«Кабінет доктора Калігарі» Роберта Вини у супроводі панк-кабаре The Tiger Lillies

17 липня, Зелений театр

«Кабінет доктора Калігарі» примітний тим, що поклав початок експресіонізму в німецькому кіно і став першим фільмом в історії кіно, у якому зображено змінене людську свідомість. Вперше картина режисера Роберта Вини була показана в Берліні в 1920 році. Фільм покажуть в живому музичному супроводі британського тріо — поп-кабаре The Tiger Lillies.

«Мертві не вмирають» Джима Джармуша

13 липня, Фестивальний палац

Одна з гучних світових прем’єр ОМКФ — фільм-відкриття Каннського кінофестивалю — нова картина Джима Джармуша. Головні ролі у фільмі виконали Білл Мюррей, Адам Драйвер, Тільда Суїнтон, Хлоя Севіньї та інші.

Шоу «Сходи до…» перформанс від Влада Троїцького

19 липня, Зелений театр

Музичний медіа-перформанс-оперу Сходи до… Влада Троїцького створений спеціально до ювілейного Одеського кінофестивалю. Медіа-художники, які працюють у різних жанрах сучасної електронної музики, об’єднаються з оперою в спробі досягти нових шляхів творчого співробітництва в нестандартному поєднанні стилів.

Ретроспектива картин за участю Катрін Деньов

Легендарна французька актриса Катрін Деньов стане спеціальною гостею 10-го ювілейного КІНОФЕСТИВАЛЮ. На церемонії закриття їй вручать Спеціальну нагороду за внесок у світовий кінематограф. У рамках фестивалю покажуть три фільми з участю Катрін Деньов — «Створення», «Осляча шкура» і «Прощання з ніччю».

Голлівуд на березі Чорного моря

Спеціальну програму до 100-річчя Одеської кіностудії приготував Довженко-Центр — найбільший український кіноархів. Програма познайомить з стрічками, змінили історію українського і світового кіно. «Мовчи, смуток, мовчи» (1918, реж. Петро Чардинін), «Ягідка кохання» (1926, реж. Олександр Довженко), «Весна на Зарічній вулиці» (1956, реж. Марлен Хуцієв, Фелікс Міронер), «Формула веселки» (1966, реж. Георгій Юнгвальд-Хилькевич), «Військово-польовий роман» (1983, реж. Петро Тодоровський) і «Настроювач» (2004, реж. Кіра Муратова).

Церемонія нагородження лауреатів 10-го ОМКФ

Кульмінацією фестивалю є оголошення переможців конкурсної програми фестивалю. Статуетки ” Золотий Дюк вручать в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Після церемонії її гостям покажу фільм «Бог існує, її ім’я — Петруния» режисера македонського режисера Теоны Стругар Митевской. Картина брала участь в основному конкурсі 69-го Берлінського кінофестивалю і відзначена нагородою екуменічного журі та нагородою німецької асоціації артхаусних кінотеатрів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», український фільм отримав спеціальний приз кінофестивалю в Карлових Варах.

За матеріалами «Новий час»

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