У США ведмідь викрав автомобіль і потрапив в аварію

В місті Боулдер (штат Колорадо) ведмідь викрав легковий автомобіль.

У поліції повідомили, що ведмідь відкрив водійські двері і заліз в салон. Двері зачинилися і тварина почала бігати по салону, намагаючись вибратися. У якийсь момент ведмідь випадково включив нейтральну передачу, і машина почала котитися з пагорба. Проїхавши близько 30 метрів, автомобіль врізався в дерево.

У результаті ДТП машина була сильно пошкоджена. Також постраждали дверні панелі, які ведмідь намагався виламати.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

У зв’язку з інцидентом поліція закликала місцевих жителів не залишати машини відчиненими.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Норвегії полярний ведмідь заліз у вікно готелю і застряг.

За матеріалами «Гордон»

Читайте також:

Заблукали в тайзі російських підлітків врятував ведмідь. Або дерево

Білий ведмідь випадково зробив селфи (відео)

Білі ведмеді інспектують будинку на Новій Землі (відео)