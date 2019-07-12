У США ведмідь викрав автомобіль і потрапив в аварію

В місті Боулдер (штат Колорадо) ведмідь викрав легковий автомобіль.
У поліції повідомили, що ведмідь відкрив водійські двері і заліз в салон. Двері зачинилися і тварина почала бігати по салону, намагаючись вибратися. У якийсь момент ведмідь випадково включив нейтральну передачу, і машина почала котитися з пагорба. Проїхавши близько 30 метрів, автомобіль врізався в дерево.
У результаті ДТП машина була сильно пошкоджена. Також постраждали дверні панелі, які ведмідь намагався виламати.
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Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
У зв’язку з інцидентом поліція закликала місцевих жителів не залишати машини відчиненими.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Норвегії полярний ведмідь заліз у вікно готелю і застряг.
За матеріалами «Гордон»
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