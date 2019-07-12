Глобальне потепління може паралізувати залізничний транспорт

Підвищені температури негативно впливають на автомобільні дороги (особливо, неякісні). Саме тому на деяких ділянках шосе можуть забороняти рух великотоннажного транспорту у спеку. Але аномальні температури, які настигли Європу в червні і продовжують бити рекорди максимальних відміток термометрів в різних країнах, також руйнують і залізничні системи.

Минулого місяця швидкісний поїзд Цюріх-Амстердам кілька разів зупинявся на своєму шляху з-за перегріву двигунів. Схоже відбувається з багатьма складами не тільки в Європі, але і в США.

Спека стала причиною 40-хвилинних затримок залізничних рейсів в червні 2019-го в Каліфорнії. «Ця проблема не вирішиться сама собою. Вплив кліматичних змін — це не те, що буде помітно через 10 років. Це те, що відбувається вже зараз», — розповів інженер-будівельник з Університету Колорадо в Боулдері Підлогу Чиновски.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Примітно, що рекордні температури повітря і аномальна спека, яку фіксують по всій планеті впливають не тільки на потяги та їх електронні системи, але і на саму залізницю. Підлогу Чиновски пояснює, що при сильній спеці колія стає м’якше, і коли по ній проїжджає важкий склад — залізниця деформуються, що може призвести до сходу потягів із рейок.

Тому деякі залізничні компанії вже зараз припиняють рух поїздів у спекотні дні. Згідно зі звітом, який Підлога Чиновски опублікував у цьому році в журналі Transport Policy, затримки і пошкодження залізниці, пов’язані з аномально високими температурами, можуть коштувати транспортній системі США від $45 до $60 млрд до кінця поточного сторіччя.

Деякі компанії зараз розглядають можливі варіанти вирішення цієї проблеми. Деякі експерти пропонують будувати залізниці при підвищених температурах, що повинно збільшити їх зносостійкість в спеку. Хоча, інженер-будівельник і директор Програми по залізничному проектування в Університеті штату Делавер Аллан Зарембски каже, що такі рейки можуть давати тріщини в зимовий період.

Крім вирішення проблем залізниць, інженерам також належить вдосконалити самі потяги, які повинні будуть витримувати сильну спеку і функціонувати в екстремальних умовах.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», глобальне потепління породить більше 100 млн біженців — дослідження.

За матеріалами «Новий час»

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