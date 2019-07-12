Хлопець із синдромом Дауна вперше отримав вищу освіту в Україні

Як повідомила співробітниця Інституту Національної пам’яті Леся Бондарук, п’ять років навчання у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки Богдан сумлінно вчився і часто був набагато успішніше за інших студентів.
«Виявилося, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти. Велике спасибі міністру освіти Сергію Квіту і його заступнику Павлу Полянському, які зрозуміли і підтримали право особливих дітей на вищу освіту», — написала Леся Бондарук у Facebook.
За її словами, приклад Богдана Кравчука дає надію багатьом батькам особливих дітей, так як «відтепер вони знають, що якщо вірити у своїх дітей та розвивати їхні можливості, то мрії збуваються».
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у світі існує Міжнародний день людей з синдромом Дауна.
За матеріалами «Новий час»
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