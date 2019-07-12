6-й флот ВМС США в Середземномор’ї готує полювання на російські танкери

У минулу середу п’ять іранських катерів, що належать Корпусу вартових Ісламської революції, спробували захопити в Перській затоці британський нафтовий танкер British Heritage. За даними CNN, коли британський танкер виходив з Перської затоки і входив в район Ормузської протоки, до нього наблизилися іранські катери і зажадали змінити курс.

У відповідь супроводжував судно Королівського флоту фрегат HMS Montrose навів знаряддя на катери КВІР і закликав їх відступити.

Звертає на себе увагу той факт, що цей інцидент стався через тиждень після того, як британці в Гібралтарській протоці захопили іранський нафтовий танкер, який прямував до Сирії. Судячи з усього, перси спробували відповісти, але натрапили на расчехленные англійські гармати…

Схоже, багаторічна війна в Сирії загрожує придбати нове, ще більш небезпечна якість. Західні союзники в боротьбі з Башаром Асадом переходять до нової стратегії. Бойові машини сирійських військових, добивающие бойовиків на півночі країни, у найближчі місяці має зупинитися із-за повної відсутності палива. З точки зору США і їх союзників, для цього слід якомога швидше перекрити маршрути постачання нафти і нафтопродуктів в цю країну.

По суті, таких маршрутів залишилося всього два: з Ірану і Росії. І захоплення в Гібралтарі британським спецназом 4 липня 2019 року йшов під панамським прапором супертанкера Grace 1 з вантажем сирої нафти для Сирії, — лише перший крок на цьому дуже ризикованому шляху.

Більше того. Не виключено, що незабаром американці спробують так само надходити і з нафтоналивними судами РФ, які через чорноморські протоки теж досить активно везуть у воюючу Сирію нафту, бензин і дизельне паливо з нашого Новоросійська. У тому числі — і для нашої авіаційної угруповання на російській військовій базі Хмеймим і для постійного оперативного з’єднання ВМФ РФ в Тартусі. Тому що в Пентагоні впевнені: чимала частина цього палива перепадає і бійцям Асада.

Будьте впевнені: якщо в Середземному морі кораблі 6-го флоту ВМС США, а також їхні союзники і справді зважаться взяти на абордаж хоча б і один російський танкер — в Середземному морі мало не здасться нікому.

Приблизно так в статті, опублікованій днями американським виданням Bloomberg, міркує Джуліан, в недавньому минулому — старший аналітик Центру глобальних енергетичних досліджень Сполучених Штатів. Він, зокрема, пише: «У сирійського уряду є два великих нафтовидобувних одного — Іран і Росія. Оскільки маршрути для першого, очевидно, закриті, можливо, доведеться повернути до другого. Це являє новий ряд потенційних ризиків. Захопити іранський корабель в Гібралтарській протоці — це одне. Зупинка російського судна в Егейському морі — зовсім інша справа».

Взагалі-то (за даними Bloomberg) з точки зору логістики канали отримання палива з зовнішніх ринків для Дамаска на сьогодні виглядають так. За сухопутью — повний облом. Ось що пише з цього приводу Джуліан Лі: «Союзники США контролюють більшу частину нафтовидобувної території в самій Сирії, у той час як американські сили осідлали більшу частину переходів з Іраку до Сирії, які могли бути використані для створення сухопутної маршруту для іранської продукції».

За існуючими в регіоні трубопроводами сирійцям теж не отримати жодної тонни. Власники трубопроводу СУМЕД, що проходить по землі Єгипту і з’єднує Червоне і Середземне моря, забезпечувати режим Асада з-за санкцій відмовляються. Природно, тим більше подібне неможливо паралельно прокладеному трубопроводу Ейлат-Ашкелон через Ізраїль.

Для Асада залишається всього одна «дорога життя» — морським транспортом. Від основного постачальника для цієї країни — Ірану — такий маршрут коротший всього навколо Аравійського півострова через Червоне море і Суецький канал. Це всього близько 4100 миль. Що було цілком прийнятно і для Дамаска, і для Тегерана. У період з 2016 по 2018 рік за цим маршрутом щодня в Сирії від персів надходило близько 50 тисяч барелів нафти, яку в усьому світі недарма називають «кров’ю» будь-якої війни.

Щоб поставки були безперебійним, Асад навіть передав у фактичне управління Ірану свій найважливіший середземноморський порт Баніяс, розташований якраз посередині між російськими базами Хмеймим і Тартус.

Втім, Баніяс цікавий персам не тільки розташованим в ньому нафтопереробним заводом, миттєво перетворився на стратегічний об’єкт для Дамаска. Давно йдуть розмови, що перси мають намір розгорнути в цьому місті власну військово-морську базу. Першу на Середземномор’ї. Щоб разом зі стоять неподалік російськими бойовими кораблями і літаками звідти створювати більш вагомий ракетний противагу 6-го флоту ВМС США.

Звичайно, американці не мають наміру за всім цим мовчки спостерігати. Спочатку всі судна, помічені в перевезенні нафти для Сирії через Суецький канал, були включені в санкційний список Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Як наслідок — у листопаді минулого року іранський супертанкер Suezmax Sea Shark, вщерть завантажений нафтою для порту Баніяс, звично пройшов Червоним морем і запросив дозвіл на прохід Суеца в Середземномор’ї. Однак слухняні Захід єгиптяни дали екіпажу від воріт поворот.

Далі (за даними Bloomberg) супертанкер на якорях простояв біля єгипетського узбережжя не багато, не мало — п’ять місяців. У квітні 2019-го він знову зробив спробу пройти каналом, але знову був безжально розгорнуто Каїром.

Таким чином, пару-трійку місяців тому надійна перш бензинова «дорога життя» для Асада тихо померла. Що напевно самим згубним чином позначилося на результаті операцій сирійських військ в Ідлібі проти залишків бандитів ісламістських радикалів.

Що залишалося Дамаску і Тегерану? Торувати для нафтових потоків нову, хоча і страшно економічно невигідну доріжку навколо Африки. Тому що з Перської затоки навколо Африки до Сирії — 14 500 миль. Проти, нагадаю, 4100 миль через Суец. Інакше кажучи — маршрут подовжується більш, ніж втричі. Але іншого шляху у союзників не було.

Ось першим через Гібралтар в далеку дорогу на початку літа і був споряджений супертанкер Grace 1, затриманий британською спецназом в Гібралтарі 4 липня. Про важливість такої операції для Лондона і Вашингтона свідчить той факт, що задовго до підходу до Гібралтару за іранським судном стежив великий розвідувальний корабель HMS Echo ВМС Її Величності. На вході з Атлантики в Середземне море з його борту був піднятий вертоліт з чудово збройними морськими піхотинцями, які швиденько взяли абсолютно цивільний Grace 1 під контроль. І замість Баніяс відконвоювали його ближче до європейських судових інстанцій.

Далі були схвальні вигуки від офіційного Вашингтона. І формений істерика в Тегерані. Іран пригрозив у відповідь силою зброї захопити в океані що-небудь британське. Лондон до цього поставився дуже серйозно. Власні танкери в Перській затоці Королівські ВМС відтепер конвоюють есмінцями і фрегатами.

Словом, ситуація в дуже динамічному розвитку. Але в сухому залишку поки одне — паливна петля на шиї Асада і його армії затягується все тугіше. Що накажете робити Дамаску без іранської нафти?

Схоже, постачання з Росії залишаються єдиним реальним виходом. Не обов’язково саме офіційному уряду Сирії, щоб не дратувати Захід. Можна — під виглядом тилового забезпечення наших військових баз в Хмеймим і Тартусі. Як перевірити, куди звідти втечуть бензовози і залізничні цистерни?

Цілком природно, що таку можливість у США, як мінімум, обговорюють. І тоді обговорюють ступінь ризику при спробі зупинити російські танкери, що йдуть в Середземне море з Новоросійська. Можливо хоча б з одним з них вчинити так само, як з іранським Grace 1?

Я б не став з ходу відкидати таку ймовірність. Ось сім років тому — 19 червня 2012 року біля берегів Шотландії тими самими британцями вже було затримано суховантаж «Алаід», що прямував з Калінінграда в Сирію. Приводом для затримання стало повідомлення британських спецслужб про перевезення судном відремонтованих вертольотів Мі-25 для армії Башара Асада.

Наші противники на Заході діяли просто, але юридично бездоганно: страхова компанія Standard Club з формальних причин відкликала страховку судна, що зробило його візит в міжнародні порти незаконним. Довелося нашому «Алаиду» не з порожніми руками повертатися в Мурманськ.

Власне, щоб переконатися, що Москва з початком нашої операції в Сирії жодного дня не виключає можливості перехоплення російських судів кораблями НАТО слід згадати деякі деталі створення знаменитого «сирійського експресу».

У 2015 році та дещо пізніше його основу становили майже виключно великі десантні кораблі (ВДК) ВМФ РФ, які довелося стягувати до Близького Сходу з усіх флотів. А все чому? Тому що в мирний час збройне захоплення одного військового корабля іншим практично означає оголошення війни. Тоді як силове перехоплення цивільного судна за різні правопорушення — звичайна практика в усьому світі. За порушення міжнародних санкцій — в тому числі.

Який вихід знайшло наше керівництво, щоб «сирійський експрес» працював безперебійно? Були спішно куплені і відремонтовані іржаві турецькі суховантажі, а також один колишній «українець» («Георгій Агафонов»). Які миттєво отримали цілком російські імена «Двиница-50», «Кизил-60», «Вологда-50», «Казань-60» і т. д. Але головне — над кожним з них був піднятий Андріївський прапор російського допоміжного флоту. Незважаючи на відсутність зброї і повністю цивільні екіпажі, це зробило їх частиною ВМФ Росії. І гарантувала вільний прохід в Сирію.

Оскільки сьогодні ми ведемо мову саме про постачання нафти і нафтопродуктів з Росії в Сирію — абсолютно ясно, що американський 6-й флот ні за які пряники не стане зупиняти танкери Чорноморського флоту — «Іван Бубнов», «Імам», «Койда», «Дон» та інші. Однак не всі вони на ходу. А може і не вистачити для тилового забезпечення тривалої війни в Сирії. Тоді для цієї справи доведеться залучати і цивільних моряків. Ось їх-то і американці можуть «загальмувати» на вихід з Дарданелл.

В такому випадку досвід «сирійського експреса» може нам придатися. Частина танкерів Міністерству оборони доведеться екстрено купувати у звичайних судноплавних компаній. Наших і зарубіжних. І терміново прикрашати їх щогли Андріївськими прапорами. В якості оберегів від усіляких негараздів на шляху до Сирії.

На очах затягиваемая Штатами паливна зашморг на шиї Асада не дозволяє, на мій погляд, зволікати з такими покупками.

А в цей час

Росія стурбована ситуацією в Ормузькій протоці, так як ризик прямої конфронтації навколо Ірану збільшився. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає ТАСС.

«Ситуація дуже тривожна. Ми переконуємося в тому, що, по суті справи, ризики прямої конфронтації за останній час настільки посилилися, що прогнозувати подальший розвиток подій все складніше. Причина цього зрозуміла — цілеспрямована лінія Вашингтона на загострення», — заявив дипломат.

Він підкреслив, що акція Британії по затриманню іранського судна в Гібралтарі «обурлива».

Між тим, єгипетський спецназ, повідомляє OilPrice з посиланням на арабський новинний портал Al-Araby Al-Jadeed, захопив у Суецькому каналі ще й український танкер, який віз іранську нафту.