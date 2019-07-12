Кредитний калькулятор призначений для розрахунку платіжною суми онлайн, реальної процентної або ефективної процентної ставки, переплати. Все це повинен розкривати будь-який банк, який надає клієнтам фінансові послуги. Також можна дізнатися, яку частину виплат віднести для погашення основної суми кредиту, а яка частина піде на погашення відсотків за цим кредитом. Такий калькулятор дає можливість розрахувати кредит онлайн, дає можливість зробити цей розрахунок за двома видами кредитних платежів. Багато онлайн сервіси кредитування мають вбудовані кредитні калькулятори, які дозволяють клієнтам ознайомитися з майбутніми платежами і прийняти рішення про кредитування. Список кращих фінансових сервісів України доступний на сайті https://moneyok.com.ua. В цілому ж, сервіси надають різні види платежів:

1. Диференційований платіж – щомісячний платіж, який зменшується до кінця платіжного терміну кредитування і який складається з постійної виплачується частки основної частини боргу, а також відсотків на не виплачену залишкову частину кредиту.

2. Ануїтетний платіж – платіж, який рівномірно розподіляє виплати позики. Такий варіант частіше використовується приватними сервісами, оскільки він простий для розуміння споживачів.

Розрахувати кредит онлайн з допомогою такого калькулятора дає можливість порівняти різні типи кредитів і отримати потрібну інформацію без допомоги фахівців банку.

За результатами розрахунку можна побачити суми кредитних щомісячних виплат, відсоткову ставку та загальну суму кредитних виплат. Кредитний калькулятор також враховує додаткові виплати, які можуть бути вставлені банками, приміром, страхування, виплати за відкриття рахунку та ведення цього рахунку.

За допомогою калькулятора можна розрахувати щомісячні виплати по кредиту, які відповідають оригінальним (первинного) графіком погашення кредиту. Ви повинні для цього зробити розрахунок у першій частині даного калькулятора. Для того, щоб розрахувати суми відсотків при достроковому погашенні, потрібно ввести в другу частину цього калькулятора суму, яка відповідає збільшенню оригінальних платежів. Після таких розрахунків можна провести порівняння між оригінальними виплатами та достроковим погашенням кредитних.

Але перед тим, як ви приймете рішення, щоб заплатити більше, погасивши свій кредит достроково, вам потрібно звернутися до свого контракту за кредитом і звернути там увагу на те, відсутні там заборона та штрафні санкції на дострокову виплату кредиту. Також кредитодавці в деяких випадках дозволяють погашати кредит достроково, але в тому разі потрібно виплачувати комісійні відсотки, перевищуючи суму оригінального платежу.