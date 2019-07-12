Кривий Ріг: заміновано ТЦ, дитсадки, пологові будинки, вокзал і будинок батьків Зеленського

У м.Кривий Ріг Дніпропетровської області поліція перевіряє інформацію про замінування міських торгових центрів, дитячих садків, пологових будинків, вокзалу та місць масового скупчення людей, зокрема, будинку батьків президента України Володимира Зеленського, передає interfax.

Як повідомляє в п’ятницю відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, повідомлення про замінування надійшло до поліції 12 липня о 14:25.

“На місце попрямували спеціальні групи в складі слідчо-оперативних груп поліції, вибухотехніків і кінологів зі службовими собаками, а також рятувальники. Триває ретельне обстеження приміщень та прилеглої території на об’єктах мінування”, – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє місцеве видання “Перший Криворізький”, серед “замінованих” об’єктів – вокзал “Кривий Ріг-Головний” і будинок, в якому живуть батьки президента України Володимира Зеленського, який у п’ятницю відвідує Кривий ріг.

Матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події у відповідності з Кримінальним кодексом.

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