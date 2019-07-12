Ізраїль видавить Туреччину з Сирії, перекривши доступ до дешевої нафти

Існує певна перспектива того, що Ердоган буде втрачати популярність і, отже, політичну владу в Туреччині з-за своїх військових авантюр і, можливо, стане шукати виходу з Сирії.

У нашому повідомленні «Сирія кипить, а Іран розігрівається» («Syria Boils Over While Iran Heats Up’) висвітлювалося недавнє відродження угруповання «Хайат Тахрір аш-Шама”(ХТШ) в її спробі вирватися з Ідліб на півночі, в той час як Національний фронт звільнення (НФО) відновив атаки біля Дейр ез-Зор. НФО в першу чергу підтримується Туреччиною. Повторні атаки терористичних груп такфиристов на півночі і півдні змусили російські сили безпеки і місцеві органи влади відреагувати.

Польовий командир Мірадж Урал, відомий також як Алі Каяли з проурядової Народного фронту звільнення Искендеруна, був серйозно поранений 5 липня в результаті замаху на вбивство яка, як повідомляється, було здійснено капітаном Наджі Мустафою з забороненою в Росії угруповання Джабхат аль-Ватания лив-Тахрір, що входить в НФС.

Алі Каяли звинувачується у військових злочинах, але, згідно з повідомленнями з місць, командир Урал багато зробив для того, щоб не дозволити терористам, спонсорованим Туреччиною (НФО), зберегти свою базу в Латакії. Хоча тимчасова втрата командира Уралу і може завдати незначний удар по сирійському уряду, більше значення має великий спалах нових бойових дій на північно-заході. Занепокоєння полягає в тому, що Туреччина і Об’єднані Арабські Емірати від імені Сполучених Штатів, Саудівської Аравії та Ізраїлю дозволили терористичним угрупованням ХТШ і НФО перегрупуватися і переозброїтися після непростого перемир’я з Идлибу, досягнутого в минулому році.

Згідно інтерактивній карті, в останні кілька днів російські та урядові (сирійські — З. Д.) сили безпеки активно захищали свої позиції і населення від терористичних атак такфиристов на північно-заході і півдні.

Подальші повідомлення вказують на те, що з-за своєї «симпатії» до нафтового родовища поблизу (лівійського міста — З. Д.) Місрата сили Туреччини можуть виявитися надмірно «розтягнутими» в силу ведення війни на два фронти. Оскільки Туреччина сприяє зміні режиму в Сирії — на підтримку своєї «трубопровідної війні» в цій країні — і де-факто підтримує Місрату і уряд національної згоди (єдності) в Лівії, сили Туреччини розпорошені в економічному, військовому і, до деякої міри, політичному відношеннях. Це тому, що відносини Туреччини з Саудівською Аравією і США з плином часу погіршувалися.

Автор цих рядків вважає, що вищевикладене може бути причиною того, що Туреччина 4 липня ц. р. закликала провести тристоронню зустріч на вищому рівні з Росією і Іраном в Анкарі. Зустріч запланована на серпень 2019 року.

Одна з версій, що пояснюють цей факт, полягає в тому, що нездатність Вашингтона ефективно допомогти Туреччині в її нинішніх авантюрах — Туреччина і США сперечалися за тарифів США на турецький алюміній і сталь, а також з проблем озброєнь — може частково змусити Туреччину просити миру. Іншими словами, очікується, що Туреччина піде з північно-заходу.

Існує також певна перспектива того, що Ердоган з-за своїх військових авантюр втрачає популярність і, отже, політичну владу в Туреччині, і, можливо, шукає, як вийти з Сирії. Однак піти з Лівії Туреччини буде складно, оскільки звідти вона імпортує дешеву нафту.

Повітряні удари Ізраїлю в околицях Дамаска посилили напруженість і ускладнили «сирійське рівняння» в тому числі для Туреччини. Ці авіаудари Ізраїлю були символічним жестом, покликаним залякати інших; незважаючи на порожній і безглуздий авиатрюк, ця демонстрація сили не пройшла повз очей Туреччини.

У Туреччині присутня власна напруженість у відносинах з Ізраїлем, і вихід Туреччини із Сирії може стати одним із способів зниження цієї напруженості. Примітно, що з 2 липня Ізраїль не провів жодного авіаудару по північно-заходу — в той час, як там діяли спецназ і ВКС Росії. І з плином часу Ізраїлю стане все важче брати участь у будь-яких агресивних діях, оскільки ППО Сирії поступово оновлюються.

Що далі?

Сирійська коаліція (сирійських, російських та іранських сил безпеки) з нетерпінням чекає виведення Туреччини з північного заходу; і в цьому разі припинення вогню може стати можливим і навіть вірогідним. Одна з причин полягає в тому, що НФО втратить більшу частину своєї підтримки, і зброя може перестати чинити терористам-такфиристам в Ідлібі та на північному заході. Зрозуміло, США та Ізраїль категорично протидіяти будь-якому вытекающему з цього угоди про припинення вогню або укладення мирної угоди в Сирії.

Ізраїль, а значить і США, домагаються тільки зміни режиму в Сирії. Ідея про те, що ХТШ або НФО, або будь-яка терористична група такфиристов представляє яку-небудь загрозу Ізраїлю, звичайно ж, абсурдна. Однак, Ізраїль продовжує розглядати уряд Асада в якості однієї із загроз для експансії Ізраїлю на схід і буде приховано використовувати ці групи такфиристов у нескінченному прагненні до Ізраїлю зміну сирійського режиму та контролю над країною.

Отже, якщо Туреччина піде з північно-заходу, то увійде туди Ізраїль, щоб заповнити вакуум сили НФО? Це видається вкрай малоймовірним у світлі навмисної двозначності ізраїльської політики. Ця політика означає, що Ізраїль не може публічно продемонструвати свої справжні плани, тобто, те, що в якості підкріплення своєї експансіоністської програми на всьому Близькому Сході Ізраїль підтримує терор. І такий висновок представив б для США певну дилему і підкреслив б американську роль у підтримці тероризму в Сирії.

Але це — якщо припустити, що Туреччина йде з Сирії… У серпні ми побачимо, наскільки точним буде це припущення. А може і не буде!