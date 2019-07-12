Суд Італії хоче відкрити справи проти нардепа Матківського як свідка у справі Марківа

Суд у м. Павія (Італія) вирішив направити запит на відкриття кримінального провадження стосовно колишнього товариша по службі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа – народного депутата України Богдана Матківського, повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

“Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського”, – написав Городецький у Facebook.

У постах інших користувачів зазначено, що Матківський служив у Батальйоні імені генерала Кульчицького разом із Марківим у 2014 році.

Читайте також – Суд ЄС зняв санкції з Віктора Януковича через відсутність зрозумілих звинувачень

Сам Матківський був на засіданні суду, який оголосив вирок Марківу в п’ятницю, 12 липня. Він прокоментував у Facebook: “Боротьбу буде продовжено! Україна своїх не кидає!”.

Як повідомлялося, українського військовослужбовця Марківа із подвійним громадянством України та Італії затримано в Італії 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві італійського фотожурналіста Роккеллі поблизу м. Слов’янська Донецької області в 24 травня 2014 року.

Наприкінці лютого 2018 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що Україна не має претензій до розслідування справи Марківа, але розраховує на об’єктивність італійської сторони в цьому питанні та згоду створити спільну слідчу групу.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув’язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, старший сержант Нацгвардії України Марків не скоював злочину вбивства, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

12 липня італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!