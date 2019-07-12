Вілкул: Якщо кожен президент проведе люстрацію тих, що працювали за його попередника, країна залишиться без професіоналів

Не можна люструвати посадових осіб лише за те, що вони працювали за попереднього президента, так можна залишитися без професіоналів, потрібен адресний аналіз діяльності, вважає заступник голови фракції “Опозиційний блок” Олександр Вілкул.

“Я ставився і до попереднього закону про люстрацію (“Про очищення влади” – ІФ) негативно, і зі мною, до речі, згодні і Венеціанська комісія, і всі європейські експерти – відповідальність має бути індивідуальною, що не можна виганяти на вулицю сотні тисяч людей на підставі того, що вони працювали за якогось президента”, – сказав Вілкул в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”, коментуючи законодавчу ініціативу президента України Володимира Зеленського, який запропонував розширити перелік осіб, на яких поширюється дія закону про люстрацію.

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Він наголосив, що є прибічником індивідуальної відповідальності, це стосується і чинного закону “Про очищення влади”, і законопроекту, запропонованого главою держави.

“Звісно, я не хочу бачити цих осіб, які працювали за Порошенка, але не факт, що всі сотні тисяч людей, які вже люстровані і ще стільки ж будуть люстровані, всі вони себе заплямували”, – зазначив Вілкул.

За його словами, якщо людина винна, “її потрібно люструвати, а краще судити і саджати”.

Політик вважає, що без розбору викидати на вулицю сотні тисяч людей недалекоглядно.

“Якщо кожен президент приходитиме і без розбору проводитиме люстрацію серед тих, хто працював за попереднього президента, тоді де ж ми візьмемо стільки професійних людей? При всій моїй повазі, але, наприклад, ведучий корпоративу або хороший музикант просто професійно не підготовлений опікуватися питаннями розвитку промисловості”, – наголосив нардеп.

Вілкул балотується в народні депутати за списком партії “Опозиційний блок” (№2 у списку політсили).

Джерело – interfax

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