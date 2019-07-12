Зеленский дал задание МИД и ГПУ вернуть Маркива

Глава государства поручил Генпрокуратуре и внешнеполитическому ведомству заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 июля, поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения на родину военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба главы государства.

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“Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива. До этого времени поручаю украинским дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим ветераном”, – цитирует пресс-служба президента.

Сегодня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за смерть итальянского фотографа на Донбассе. Позже Аваков назвал “позорным” приговор Маркиву.

Источник – korrespondent

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