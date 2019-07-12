5 порад, які можуть допомогти схуднути за місяць

Фахівець поділився порадами, які можуть допомогти домогтися зниження ваги протягом місяця.

Вести харчовий щоденник. У такий щоденник потрібно записувати абсолютно все, будь-який шматочок, з’їдений за день. Даний метод дозволяє людині усвідомити, що вона споживає занадто багато їжі, а також занадто багато їсть «сміттєвої» їжі. Ведення щоденника допомагає підходити до харчування обдумано.

Зважуючи. Експерт радить зважуватися щодня – вранці, відразу після пробудження. Регулярне зважування також відіграє роль дисциплінуючого фактора в плані споживаних калорій. Вага може змінюватися в силу різних обставин, але, бачачи приріст другий тиждень, потрібно бити тривогу.