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Україна й Північна Македонія уклали угоду про безвізовий режим

13.07.2019

Україна та Північна Македонія уклали угоду про безвізовий режим на постійній основі.

“Сьогодні разом з Міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Ніколою Дімітровим Посол Наталія Задорожнюк від імені уряду України підписала надзвичайно важливу міжурядову Угоду про безвіз на постійній основі. Більше немає потреби пролонгувати існуючу угоду щороку”, – зазначають у посольстві України у Північній Македонії, повідомляє “Радіо свобода“.

У березні 5-й президент України Петро Порошенко підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Північної Македонії.

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами світу.

Нагадаємо, що Європейський Союз може призупинити безвізовий режим для окремих країн, громадяни яких зловживають правом на прохання про притулок.

Фото: macedonia.mfa.gov.ua

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