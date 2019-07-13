Зеленський запропонував Мінекології переїхати: назвав місто

Володимир Зеленський (фото — Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Зараз Міністерство екології та природних ресурсів перебуває в Києві

Президент Володимир Зеленський пропонує Міністерству екології та природних ресурсів переїхати в Кривий Ріг до моменту вирішення екологічних проблем у місті. Про це він повідомив у п’ятницю в Криворізькому національному університеті під час конференції з питань екологічної ситуації, передають Українські Новини.

«У мене питання до мера: чи є у вас якісь вільні приміщення в Кривому Розі для Міністерства екології? Знайдете? Я тоді хочу звернутися до мера, до своїх колег: у нас поки немає уряду, я можу звернутися до пана прем’єр-міністру Гройсману і можу запропонувати, якщо ви не проти, ми знайдемо законодавче рішення, щоб на той час, поки ми не вирішимо повністю екологічні проблеми Кривого Рогу та в цілому регіону, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі», — сказав Зеленський.

В ході конференції Зеленський, місцева влада і представники підприємств-забруднювачів обговорювали план скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Зеленський зазначив, що у Кривому Розі нараховується близько 25 000 людей з онкологічними захворюваннями, і звернувся до підприємств оплатити їм лікування.