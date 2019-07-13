День народження за гратами – Олегу Сенцову 43

Найвідоміший політв’язень Кремля, наш Олег Сенцов…Черговий його день народження минає за ґратами. Нестерпно боляче, що він сидить у тюрмі за сфабрикованою справою пише Олег Вишняков на своїй сторінці в Фейсбук.

145 днів Олег голодував. За що цьому талановитому українцю на долю випали такі муки?!

Він, попри все, продовжує творити навіть у тих нелюдських умовах. Писати оповідання. Думати і мріяти. Його вогонь – це приклад боротьби для кожного українця.

На суді Олег сказав: «Суд окупантів не може бути справедливим по визначенню. Нічого особистого, Ваша честь!Ось стоять, наприклад, ваші трубадури режиму, і вони теж не дурні хлопці, вони все знають, як воно є, але продовжують брехати, як би продовжують робити свою роботу, знаходячи в собі якесь виправдання. Напевно вони себе виправдовують: треба годувати дітей, треба щось робити … А навіщо ростити нове покоління рабів, хлопці? Я не боюся цих погроз і цей термін – 20 років – мені не страшний. Я знаю, що епоха правління кривавого карлика у вашій країні закінчиться раніше».

Цього дня найбільше хочеться одного. Аби Олег Сенцов якомога скоріше опинився на волі. Віримо, сподіваємося і чекаємо вдома…

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!