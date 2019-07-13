Крім Коктебеля окупанти влаштували екологічну катастрофу в Керчі, звернувши туристів у втечу

У Керчі (тимчасово окупований Російською Федерацією Крим) і без того нечисленні туристи змушені були перервати свій відпочинок і покинути населений пункт через екологічну катастрофи. Про це повідомляє місцеве видання «Керч.ФМ».







Так, в районі міського пляжу відчувається стійкий запах каналізації.



«Ми приїхали сюди відпочивати, а тут неможливо перебувати, а з дітьми і поготів. В каналі плаває р-але, сморід стоїть страшний. Житель Героєвки, який живе поруч з каналом, сказав, що від очисних одна труба йшла в море, а інша в канал. Ми звідси їдемо, купатися в р-не ми не будемо. У вас тут екологічна катастрофа. До побачення», — заявили туристи, які відпочивали в наметах.



«Це не каналізація, тут черв’як пливун зайшов, от і смердить», — озвучив свою версію місцевий рибалка.







Раніше жителі Армянську (окупований Крим) скаржаться на жахливі умови життя із-за викидів з місцевого заводу «Кримський титан».



Між тим, російські ЗМІ активно пишуть про збільшення потоку туристів на окупований Крим, хоча насправді руху автомобілів по материковій частині України і за новим Керченського мосту на півострів практично немає.



Крім того, в травні стало відомо, що окупаційна влада Криму у всю готуються до сезону відпусток у туристів, проте кращі курорти півострова просто пустують.



Сьогодні також повідомлялося, що кримчани б’ють тривогу: окупанти влаштували чергову екологічну катастрофу — хімікати і каналізація йдуть у море. В тимчасово окупованому Росією Коктебелі спостерігається біда: дослідження морської води показали, що вміст іону амонію перевищує норму в 168 разів!!!