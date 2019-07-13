Крістен Стюарт повернулася до Стели Максвелл

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Анастасія Кремешна

Цієї зими фанатам Крістен Стюарт (Kristen Stewart) прийшла сумна новина. Виявилося, після двох років стосунків вона розлучилася зі своєю дівчиною — моделлю Стелою Максвелл (Stella Maxwell). Потім знайшла нову. І, здавалося, заради щасливих відносин Крістен навіть стала мінятися в кращу сторону — зайнялася спортом. І знову щось пішло не так. Можна подумати, Крістен просто не щастить у коханні. Справа не в цьому. Мабуть, почуття до колишньої Стелі Максвелл взяли верх, адже дівчат за пару місяців вже кілька разів бачили разом. Спочатку в Лос-Анджелесі, виходять з магазину, а тепер в аеропорту. Навряд чи вже там вони могли зустрітися випадково. Тим більше, судячи по обличчю Стюарт, вони у відмінному настрої. Самі знаменитості поки своє возз’єднання не коментували, навіть не виклали пост на цю тему. А шкода! Шанувальникам же цікаво дізнатися, що стало причиною возз’єднання. Така сильна любов?