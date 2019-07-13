У Києві вночі обстріляли телеканал “112 Україна” (відео)

У ніч з 12 на 13 липня 2019 року невстановлені особи відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету по розташованому в Києві приміщенню телеканалу “112 Україна”.

Про це розповідає Інформатор.

Як вдалося дізнатися, постріл з РПГ по вивісці телеканалу було здійснено близько 4-ої години ранку.

Після цього нападники зникли у невідомому напрямку.

Ніхто не постраждав. На місці працює слідство.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, подію кваліфікували як терористичний акт.

Зазначається, що о 3:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що місцеві мешканці чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі та оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

На даний час зусилля правоохоронців спрямовані за встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення, а також мотиви його скоєння.

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