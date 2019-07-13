У Києві на Лівому березі у трамвая відмовили гальма: постраждала пасажирка

Трамвай з 30-річним стажем, який попередньо пройшов перевірку, виявився некерованим.

Як з’ясувалося, трамвай, що слідував маршрутом №33, перебуваючи недалеко від станції метро “Чернігівська” на вулиці Хоткевича, не зміг включити в потрібний час гальма через їхню несправність.

Зазначається, що трамвай встиг розвинути досить велику швидкість.

Налякані пасажири почали самостійну евакуацію з трамвая на ходу.

Під час даної ДТП травмувалася жінка похилого віку, яку медики, які приїхали на місце події, доставили в лікарню.

Як стверджує машиніст трамвая, перед виїздом з депо залізничний транспорт проходив перевірку і нарікань у техніків не викликав.

Рух трамваїв після даного інциденту було зупинено, на місці працюють правоохоронці.

: aspi.com.ua

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