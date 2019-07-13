У Росії помер підприємець, безкоштовно роздавав хліб пенсіонерам

У місті Струнино Володимирській області помер власник магазину Мамуд Шавершян, відомий тим, що десятиліття роздавав нужденним жителям хліб безкоштовно.

Актор Михайло Дементьєв, який повідомив про його смерть, сумує у зв’язку з кончиною «світлого людини».

Артист зазначив, що із-за відходу уродженця Вірменії «голосили російські бабусі, і хлопець-таджик ледь стримував сльози».

За підрахунками, підприємець щодня роздавав цілу «Газель» хліба. Тим не менш зустрічалися і нерозуміючі жителі, які відповідали на благородні вчинки Мамуда з ненавистю і скаржилися на нього в прокуратуру.