Паркани залишаються: розчаровані «кримнаши» просять Путіна знести огорожі біля моря

Окупаційна влада Криму не поспішає або не здатна вирішувати проблеми жителів. Тепер це розуміють навіть найзапекліші «кримнаші». Черговий приклад, жителі Ялти, які звертаються до Путіна, щоб той допоміг знести встановлені паркани, які перекривають вид на узбережжі і доступ до моря, оскільки сподіватися на те, що питання вирішать місцева влада, не доводиться. Причому просять закріпити таку вимогу на законодавчому рівні.

Про це повідомляє сайт «Примечание».

Окупаційна влада інциденти з масовою установкою зборів у моря фактично ігнорує. В черговий відповіді на запит вона відповіла, що «не уповноважені на здійснення діяльності в сфері контролю та нагляду за будівництвом об’єктів капітального будівництва, виходячи з чого не може дати висновок на предмет законності / незаконності проведення відповідних робіт».

Саме тому, що на муніципальному і регіональному рівні такі питання не вирішуються, ініціативна група громадян має намір звернутися безпосередньо до Путіна.

«Ми дуже хочемо, щоб рішення цього питання по забороні зборів, що перекривають краєвиди на узбережжі, доступ до моря, в парки, було доручено комусь конкретному, щоб уникнути каруселі по всіх відомствах, щоб не перекидали питання від установи до установи. Мова йде про глобального підходу з порятунку південного берега Криму від делёжкі, від перетворення його в Зазаборье », – наголошується в петиції.