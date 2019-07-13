10 продуктів, які не можна їсти на голодний шлунок

У деяких випадках це просто марно, а іноді може призвести до неприємних наслідків.

Йогурт

Здивовані? Ні, їсти його, звичайно, можна. Але якщо з’їдати йогурт натщесерце, то соляна кислота, яка знаходиться в порожньому шлунку, буде руйнувати молочно-кислі бактерії, що містяться в йогурті. У підсумку він просто не принесе ніякої користі.

У м’якоті груші міститься дуже багато грубого волокна, яке може травмувати слизову шлунка, тому натщесерце їх їсти не рекомендується. І, до речі, після того як ви з’їли грушу, краще не пити сиру воду.

Помідори

Дубильні речовини, якими багаті помідори, підвищують кислотність шлунка. Це може привести до розвитку гастриту, панкреатиту або коліту. До схожих продуктів відносяться хурма і солодка картопля, в них також багато дубильних речовин.

Банан

Якщо є банани на голодний шлунок, в крові різко підвищується рівень магнію, що може негативно позначитися на роботі серця. Крім того, з’їдений на порожній шлунок банан може порушити баланс калію і магнію, і ви будете цілий день млявими.

Цитрусові

В апельсинах, мандаринах і грейпфрутах міститься багато фруктової кислоти. Якщо з’їдати ці фрукти на голодний шлунок, вони можуть викликати банальну печію, а також спровокувати розвиток гастриту.

Кава

Неважливо, чи п’єте ви його з кофеїном чи ні, кава стимулює вироблення шлункової кислоти, і може стати причиною печії і відчуття тяжкості в шлунку. А якщо постійно замінювати сніданок тільки каву, розвивається дефіцит серотоніну, що в підсумку призводить до пригніченого стану протягом дня.

Алкоголь

Випивши алкоголь натщесерце, ви сп’янієте в два рази швидше. А з ранку вас чекає важке похмілля, тому що в цьому випадку виведення продуктів розпаду алкоголю відбувається повільніше.

Холодні газовані напої

Така звичка не тільки погано позначається на слизовій шлунка, але і уповільнює процес надходження до нього крові, що в підсумку уповільнює і погіршує процес травлення.

Жувальна гумка

Жування запускає роботу всього травного тракту, і шлунок починає виділяти сік, необхідний для переварювання їжі, а коли їжі в ньому немає, зате є багато кислоти, страждає слизова оболонка. В результаті розвиваються хронічні гастрити і коліти.

: ukrhealth.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.