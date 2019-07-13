Покажуть за кордоном: права на показ української стрічки придбала HBO

Американська телекомпанія HBO придбала права на показ на своїх платформах української стрічки “Історія Лізи”.

Телепоказ стартує 1 травня 2020 року в країнах Центральної Європи – Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Молдові, Сербії, Чорногорії, Болгарії, Македонії, повідомив продюсер фільму Валерій Калмиков.

Картина виробництва української компанії “Трумен Продакшн” розповідає історію про дві закохані пари. Цим людям некомфортно у цьому світі, адже 2 з них – це люди з синдромом Дауна.

Бюджет кінострічки склав приблизно 7.5 млн грн. Автор сценарію та режисер – Олександр Жовна.

У фільмі знялись професійні актори з синдромом Дауна.

На українські екрани стрічка вийде восени 2019 року.

: gazeta.ua

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