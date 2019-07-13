На Луцькому аеродромі розгорнули систему посадки українського виробництва

Сучасну радіолокаційну систему посадки розгорнули й ввели в експлуатацію на Луцькому військовому аеродромі.

Про це повідомляє АрміяІNFORM.

Система працює за стандартами ІКАО, підтримує частоти, визначені міжнародною організацією цивільної авіації. Це дає змогу отримувати інформацію про будь-який літальний апарат, який перебуває в районі аеродрому, висоту його польоту, залишок палива, бортовий номер тощо.

Усе обладнання виключно українського виробництва. Закордонні аналоги коштують значно дорожче.

— Нині Луцький аеродром обладнаний найсучаснішими засобами зв’язку та радіотехнічного забезпечення, — коментує провідний спеціаліст Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Володимир Манаєнков. — Нову систему посадки ми підключили до автоматизованого командного диспетчерського пункту, який також придбали і встановили цього року. Ще раніше встановили систему світлосигнального обладнання.

Авіатори від новинки у захваті. Вона дає можливість не лише забезпечувати польоти в складних метеоумовах, обмінюватися даними з іншими РЛС, реалізовувати автоматичний супровід траєкторії руху повітряних об’єктів, а й стійка до перешкод. Не можуть не тішити додаткові опції — встановлений кондиціонер та автоматичне вмикання агрегатів живлення.

— Не виникло жодних проблем з експлуатацією новинки, адже випускники ХНУПСу знайомі з цією системою, — зауважив Володимир Манаєнков. — Тепер чекаємо на фінансування, щоб підтягнути до такого технічного рівня й інші аеродроми.