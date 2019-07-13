13 липня православні відзначають Собор славних і всехвальних апостолів

13 липня, наступного дня після святкування пам’яті апостолів Петра і Павла, християни східного обряду відзначають Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів Христових. Перші згадки про це свято зустрічаються вже у IV столітті.

Про це повідомляє blyzhchedoboga.

Собор святих славних і всехвальних 12-ти Апостолів Христових святкували віддавна. Церква, величаючи кожного з 12-ти апостолів: Петра, Андрія Первозванного, Якова Заведеєва, Іоанна Богослова, Филиппа, Варфоломія, Фому, Матфея, Якова Алфеєва, Юду, брата Господнього, Симона Зилота, Матфія — у різні пори року, з давніх часів встановила їм загальне святкування наступного дня після пам’яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла.

Своєю апостольською діяльністю учні Христа викликали невдоволення у чаклунів, фарисеїв та книжників — служителів язичницьких культів. Їм довелося немало пережити під час свого служіння, і більшість з апостолів закінчила життя мученицькою смертю. У кожного апостола є свій день пам’яті протягом року, коли вдячні нащадки згадують про їх великі діяння. А 13 липня шанують всіх учнів Христових.

Народні прикмети й традиції

Йде дощ — буде і мокрий сінокіс.

Два рази протягом дня дощ пішов — прикмета того, що буде багатий урожай.

Зозуля кує — літо буде довгим, і зима настане нескоро.

Листя з дерев починає опадати — скоро осінь настане.

Соловей співає — зима почнеться пізно, пише Радіо Максимум.

У народі ж, 13 липня вшановують Полупетра, або Петрового батька. В одних регіонах вважається, що назване воно так на честь батька святого апостола Петра, а в інших — самого Петра, просто свято є наполовину меншим, ніж 12 липня.

Полупетра — не таке широке і галасливе свято, як Петра і Павла, але все ж відзначалось з піснями і хороводами. І незважаючи на те що йшли сінокісна, селяни виходили на покіс, одягнувши все найкраще.

На Полупетра колись вшановували пастухів, а також тварин. Варили борщ у трьох горщиках з трьох півнів на згадку про те, що Петро тричі зраджував Христа. У цей день пастухи могли не випасувати тварин, а тому залишилося прислів’я: «На Полупетра щаслива дітвора». З Полупетром також пов’язано і багато молитов та прислів’їв присвячених тваринам. Зокрема: «Щаслива та хата, де худоби багато».

Що ж до погоди, то на Полупетра вже визначали врожай: «Якщо цього дня пройде один дощ — врожай непоганий, якщо два — добрий, а три — багатий».

За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються — до дощу; до нього ж і якщо бджоли літають поблизу вуликів. А ось якщо лящ після дощу висовується з води, бджоли залітають далеко в поле, це до гарної погоди і теплого вечора.

За народними прикметами, в цей день також потрібно прислухатися до зозулі: якщо вона продовжує довго кувати — то й буде літо гарне і довге.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується в цей день купатися у водоймах;

Святковий обід дозволений, але бурхливі застілля з алкоголем заборонені категорично;

Не можна давати і брати що-небудь у борг;

Не потрібно ходити в ліс. Вважається, що звірі в цей час можуть поводитися агресивно;

Щоб не було поганого врожаю в майбутньому році, не можна їсти овочі та фрукти з нового врожаю.

Напередодні православні святкували день святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла.

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