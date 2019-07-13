Останки улюбленого генерала Наполеона знайдені в Росії під танцмайданчиком

В ході розкопок під фундаментом танцполу в Росії були виявлені останки одного з улюблених генералів Наполеона Бонапарта — одноногого чоловіка, який був убитий гарматним ядром більш ніж 200 років тому.

Генерал Шарль Етьєн Гюден воював разом з Наполеоном під час невдалого французького вторгнення в Росію в 1812 році. 6 липня цього року міжнародна команда французьких і російських археологів виявила його останки в Смоленську, приблизно в 400 кілометрах на захід від Москви.

Придатний загинув у віці 44 років 22 серпня 1812 року. Бюст генерала встановлений у палаці Версаля. У честь нього назвали паризьку вулицю, а серце Гюдена було вилучено з тіла і поміщено в каплицю на Кладовищі Пер-Лашез у Парижі.

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Шарль Етьєн знав Наполеона з дитинства. Обидва чоловіки навчалися у Військовому училищі в Бриене, у французькому регіоні Шампань. Дізнавшись про смерть Гюдена, Наполеон, як передають джерела, плакав і звелів вигравіювати ім’я свого друга на Тріумфальній арці.

Як идентефицировали останки?

Деякі особливості скелета вказують на те, що останки належать саме Гюдену.

У записах про французького вторгнення 1812 року говориться, що з-за травм Гюдена, отриманих на полі бою, йому ампутували ліву ногу нижче коліна. Дійсно, у скелета в труні була відсутня частина лівої ноги, і були ознаки пошкодження правої — ці подробиці також згадувалися в записах.

Більш того, археологи стверджують, що виявлені останки «з високою вірогідністю» належали аристократу і військового ветерану французьких революційних і наполеонівських воєн.

У генерала є живі нащадки, так що дослідники планують провести аналіз ДНК і таким чином точно визначити, чи належить скелет Гюдену.

За матеріалами Live Science

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