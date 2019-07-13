В Одесі відкрився 10-й міжнародний кінофестиваль

У п’ятницю, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль.

Захід триватиме до 20 числа, а одним з найбільш очікуваних гостей є акторка Катрін Деньов. У мережі з’явилися перші фото з червоної доріжки.

Церемонія відкриття відбулася біля Одеського театру опери і балету. Серед іменитих зірок на червоній доріжці помітили відому голлівудську актрису Роуз Макгоун, проте багато її не впізнали.

Програма фестивалю включала в себе кілька прем’єр. Фільм відкриття – «Прекрасна епоха» Ніколя Бедоса. На заході зібрався майже весь елітний бомонд України. Увагу багатьох звернула на себе співачка Джамала, яка прийшла в незвичному яскравому сукню.