Відома супермодель вийшла заміж за соліста популярного гурту

Супермодель Хайді Клум таємно вийшла заміж за гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца

Про повідомляє TMZ з посиланням на джерела, передає Depo.ua.

За даними джерел, модель і музикант узаконили свої стосунки ще в лютому 2019 року.

Клум і Каулитц потай одружилися 22 лютого. До цього сама модель розповідала, що це їхня пам’ятна дата, так як вони вперше зустрілися з музикантом 22 лютого 2018 року.

У грудні Каулитц зробив Клум пропозицію і подарував каблучку з великим діамантом.

Для Каулітца цей шлюб стане другим, для Клум – третім. Супермодель має чотирьох дітей.

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