Нацбанк заперечує використання піратського шрифту

Національний банк запевняє, що на 1000-гривневій банкноті немає неліцензійних шрифтів, а є «творче опрацювання».

Два тижні тому Telegraf.Design оприлюднив матеріал з коментарями експертів щодо дизайну нової купюри, яка потрапить в обіг 25 жовтня.

Шрифтарі Андрій Шевченко і Богдан Гдаль звернули увагу на те, що шрифт напису «Одна тисяча гривень» нагадує піратську кирилізацію Bickham Script.

Понад 10 років тому розроблений Річардом Ліптоном шрифт Bickham Script адаптувала до кирилиці росіянка Олександра Гофман. Офіційна кирилізація з’явилася у 2016 році.

Порівняння піратської та офіційної кирилізації Bickham Script. Зображення: bohdan.com.ua

Гдаль звернувся до Ліптона, а той переадресував запит до Франка Грісхамера, шрифтового дизайнера компанії Adobe, яка володіє правами на шрифт.

«Шкода, що Національний банк України не помітив недоліків шрифту, про який йде мова. І це, безумовно, не Bickham Script Pro 3. В будь-якому разі, наша ліцензія не дозволяє вносити зміни у шрифт», – відповів Грісхамер.

Він висловив сумнів у тому, що проблему може бути усунуто, адже це вимагатиме створити абсолютно нові друковані форми банкнот.

Натомість Нацбанк запевняє, що всі зображення на банкнотах створено художниками власноруч, а готові шрифти взагалі не використовуються. Це роблять для забезпечення захисту банкнот.

«Художники вивчають відповідну графічну інформацію з відкритих джерел, після чого створюють власний витвір з додаванням авторського бачення тих чи інших елементів. Частковий збіг окремих елементів на банкноті із зображеннями у відкритих джерелах може бути пов’язаний з творчим опрацюванням публічно доступних матеріалів», – йдеться у заяві НБУ.

Зокрема, як запевняє пресслужба банку, дизайнери надихалися шрифтами з трьох спеціалізованих видань 1960, 1981 та 1986 року. НБУ додав фото сторінок із цих видань, які мають розвіяти сумнів щодо використання піратської версії:

Фото: пресслужба НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Фото: пресслужба НБУ

Нагадаємо, з жовтня монети номіналом одна, дві та п’ять копійок перестануть бути платіжним засобом. Також з обігу поступово виводитимуть 25 копійок.

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