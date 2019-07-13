Вареники та розмови про “братський народ”: у Росії показали програму «Надо поговорить»

Телеканал “Росія 1” показав скандальний двогодинний проект “Надо поговорить”.

Спочатку планувалося, що це має бути телеміст із українським каналом NewsOne. Проте після обурення української громади та втручання правоохоронців, українська сторона відмовилася від участі, повідомляє ТСН.

З’являлася інформація, ніби українські ведучі поїдуть до Москви для участі в телепроекті. Проте в студії в прямому ефірі вони так і не з’явилися.

Натомість увесь ефір був просякнутий пропагандою, що, мовляв, Україна й Росія — «братські народи», що українці обурені на росіян через брехні політиків, що триває війна олігархів, нарікали, що в Харкові звалили пам’ятник Жукову.

Заслужена акторка України, акторка кіностудії імені Довженка пенсійного віку Лідія Чащина (народилася в Росії) привезла з Києва до студії накритий вишитим рушником кошик, а в ньому — вареники та сало. Ще подарувала портрет Шевченка. Далі говорили про те, що, мовляв, він написав дві третини своїх творів російською мовою.