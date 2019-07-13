Де на Землі можна знайти місячні ландшафти

В цьому році виповнюється 50 років з дня посадки «Аполлона-11» — американського пілотованого космічного корабля серії «Аполлон», в ході польоту якого 16-24 липня 1969 року жителі Землі вперше в історії здійснили посадку на поверхню іншого небесного тіла — Місяця.

Минуло півстоліття, і експерти вважають, що скоро ми зможемо бронювати комерційні космічні польоти. А поки, чому б не побачити місячний пейзаж на власній планеті? Ось 5 місць, де ви можете це зробити.

Барденас-Реалес, Наварра, Іспанія

Цей красивий і неповторний природний парк може здатися вам знайомою, адже він був фоном для «Гри престолів» і фільму про Джеймса Бонда «І цілого світу мало». Цей напівпустельний ландшафт знаходиться в годині їзди від міста Памплона, а його звивисті скельні утворення є результатом мільйонів років вітрової та дощової ерозії.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На території Барденас-Реалес є три основних пішохідних маршруту, найдовший і мальовничий — El Fraile. По ньому можна піднятися на 200 метрів над дном ущелини і помилуватися захоплюючим краєвидом, усипаним валунами.

Вальє-де-ла-Місяць (Місячна долина), пустеля Атакама, Чилі

Жодне місце на Землі не схоже на Місяць більше, ніж чилійська Валье-де-ла-Місяць (Місячна долина), яка знаходиться в Атакамі — однієї з найбільш сухих пустель світу. В долині практично немає дощів, звідси і драматичний ландшафт з висохлих озер, обточених вітром скель і запилених гір.

Ландшафт Валье-де-ла-Місяць настільки нагадує місячний, що вчені протестували тут кілька прототипів місяцеходів.

Пустеля Пиннаклс, Західна Австралія



Тисячі вапнякових споруд, розкиданих по пустелі Пиннаклс, сформувалися 25 000 років тому, коли багатий вапняками пісок і стародавні морські раковини перетворилися в дрібний порошок і унеслись всередину країни прибережними вітрами.

Кар’єр Румму, Румму, Естонія

Колись використовувався для видобутку вапняку, цей естонська кар’єр був покинутий в 90-х роках. Насоси, які відкачували більшу частину води, відключили, що призвело до затоплення всієї території.

Згодом в закинутих будівлях була радянська в’язниця (робоча сила шахти складалася в основному з ув’язнених), і сьогодні кар’єр Румму популярний серед дайверів, які приїжджають досліджувати затонулі тюремні блоки.

Парк Гоблін-Валі, штат Юта, США

Форма скельних утворень парку Гоблін-Валі, відома як худу, є результатом різної твердості пісковика. Саме з цієї причини район був колись відомий як Грибна долина. Це ім’я йому дав бізнесмен Артур Чаффін, який провів у парку обширні дослідження після того, як натрапив на нього в двадцятих роках ХХ століття.

Парк став фоном для культової американської науково-фантастичної комедії «У пошуках Галактики» («Galaxy Quest»).

За матеріалами Independent

Читайте також:

Марс на Землі? Таємниче солоне озеро в Антарктиді не замерзає навіть при -50

Земний аналог марсіанської хатини скоро здадуть в оренду

Серце Туреччини: Анкара і Каппадокія