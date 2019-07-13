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Де на Землі можна знайти місячні ландшафти

13.07.2019

В цьому році виповнюється 50 років з дня посадки «Аполлона-11» — американського пілотованого космічного корабля серії «Аполлон», в ході польоту якого 16-24 липня 1969 року жителі Землі вперше в історії здійснили посадку на поверхню іншого небесного тіла — Місяця.

Минуло півстоліття, і експерти вважають, що скоро ми зможемо бронювати комерційні космічні польоти. А поки, чому б не побачити місячний пейзаж на власній планеті? Ось 5 місць, де ви можете це зробити.

Барденас-Реалес, Наварра, Іспанія

Цей красивий і неповторний природний парк може здатися вам знайомою, адже він був фоном для «Гри престолів» і фільму про Джеймса Бонда «І цілого світу мало». Цей напівпустельний ландшафт знаходиться в годині їзди від міста Памплона, а його звивисті скельні утворення є результатом мільйонів років вітрової та дощової ерозії.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

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Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фото: Shutterstock

На території Барденас-Реалес є три основних пішохідних маршруту, найдовший і мальовничий — El Fraile. По ньому можна піднятися на 200 метрів над дном ущелини і помилуватися захоплюючим краєвидом, усипаним валунами.

Вальє-де-ла-Місяць (Місячна долина), пустеля Атакама, Чилі

Жодне місце на Землі не схоже на Місяць більше, ніж чилійська Валье-де-ла-Місяць (Місячна долина), яка знаходиться в Атакамі — однієї з найбільш сухих пустель світу. В долині практично немає дощів, звідси і драматичний ландшафт з висохлих озер, обточених вітром скель і запилених гір.

Фото: Shutterstock

Ландшафт Валье-де-ла-Місяць настільки нагадує місячний, що вчені протестували тут кілька прототипів місяцеходів.

Пустеля Пиннаклс, Західна Австралія

Фото: Shutterstock

Тисячі вапнякових споруд, розкиданих по пустелі Пиннаклс, сформувалися 25 000 років тому, коли багатий вапняками пісок і стародавні морські раковини перетворилися в дрібний порошок і унеслись всередину країни прибережними вітрами.

Кар’єр Румму, Румму, Естонія

Колись використовувався для видобутку вапняку, цей естонська кар’єр був покинутий в 90-х роках. Насоси, які відкачували більшу частину води, відключили, що призвело до затоплення всієї території.

Фото: Shutterstock

Згодом в закинутих будівлях була радянська в’язниця (робоча сила шахти складалася в основному з ув’язнених), і сьогодні кар’єр Румму популярний серед дайверів, які приїжджають досліджувати затонулі тюремні блоки.

Парк Гоблін-Валі, штат Юта, США

Форма скельних утворень парку Гоблін-Валі, відома як худу, є результатом різної твердості пісковика. Саме з цієї причини район був колись відомий як Грибна долина. Це ім’я йому дав бізнесмен Артур Чаффін, який провів у парку обширні дослідження після того, як натрапив на нього в двадцятих роках ХХ століття.

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Фото: Shutterstock

Парк став фоном для культової американської науково-фантастичної комедії «У пошуках Галактики» («Galaxy Quest»).

За матеріалами Independent

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