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Президент запропонував в.о. голові ДФС Власову звільнитися

13.07.2019

Президент України Володимир Зеленський закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Причиною цього стало невиконання Власовим прохання Зеленського про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України.

Про це Зеленський заявив на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі, інформує “Громадське“.

“Ми з вами домовилися, що ви звільните митників, якщо вони самі не напишуть заяв на звільнення. Після цього я побачив ваш пост у фейсбуці, і дуже радів, що справді нормальна людина з’явилася, і побачив, що ви їх звільнили. Але надані мені реальні документи не збігалися з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви людей відправили у відпустку”, — сказав Зеленський.

На це Власов відповів, що мета досягнута, адже митники звільнені від виконання обов’язків.

“Дві посадові особи пішли у відпустку за станом здоров’я близьких родичів, і вони написали заяви на звільнення”, — зазначив він.

“Ви вважаєте, що я ідіот? Гаразд я, — ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю по вашій вертикалі. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з фейсбуку, а з реальних документів”, — звернувся Зеленський до Власова.

Той відповів, що сьогодні ж напише заяву і відправить її у Кабмін.

Напередодні Державне бюро розслідувань, Національна поліція і Генпрокуратура вранці 9 липня прийшли з обшуками у Волинське облуправління Державної фіскальної служби.

Олександр Власов. Фото: Цензор.НЕТ

 

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