«Зеленський відверто виступив на стороні кремлівських агресорів», — російський політолог

Хоч я і неоднозначно і скептично ставлюся до цього російському діячеві, але з основними тезами в нижчеподаній статті погоджуюся з автором на 90%.



Андрій Піонтковський, російський політолог, публіцист, «Радіо Свобода«:



Для мене найбільш значущою подією червневого саміту G20 було заява Путіна на його прес-конференції з російськими журналістами про те, що Україна фактично визнала: інцидент у Керченській протоці був провокацією з боку Києва. Цю фразу Путін виголосив приблизно опівдні за Осаці 29 червня. З тих пір пройшло більше півмісяця. Ніякого спростування з боку Володимира Зеленського цього твердження, змінює все в розумінні війни України і Росії та у ставленні до неї навколишнього світу, не послідувало. Та й як воно могло прозвучати, якщо Путін просто школярськи повторив формулу самого Зеленського? Згадайте драматичну сцену «дебатів» на стадіоні, коли Зеленський звинуватив свого опонента Петра Порошенка: «Ви послали українських моряків на смерть заради того, щоб ввести надзвичайний стан і скасувати вибори». Путін повторив брехня Зеленського навіть в менш жорсткій формі, ніж сам Зеленський.







Більш того, Зеленський відверто виступив на стороні кремлівських агресорів у своєму конфлікті з українським Міністерством закордонних справ з приводу захоплених українських моряків. Путін, не виключено, планує завершити цей спір ефектним передвиборчим ходом, повернувши моряків за день-два до виборів визнала провину України політикам, Медведчуку або Зеленському.



Вся передвиборча кампанія Зеленського побудована на його позиціонуванні себе як кандидата «партії миру», яка бореться з якоюсь партією війни. Тим самим п’ять з половиною років героїчного опору української держави російської агресії оголошувалися війною, розв’язаною Україною. Ця кремлівська брехня зараз впроваджується в українську свідомість майже всіма українськими (!) телевізійними каналами, які контролюються або Віктором Медведчуком, або близькими йому за духом олігархами. Зокрема Ігоря Коломойського, який, за моїми відомостями, чинить величезний вплив на Зеленського та його найближче оточення.



Українцям цілеспрямовано вселяються дві ідеї. Перша: всі попередні 5 років в Україні у влади залишалася кровожерлива «партія війни», а зараз ви повинні голосувати за гуманну «партію світу». Друга: те, що відбувається в Україні, – це не агресія Росії проти України, а внутрішній конфлікт, який українці мають вирішити між собою. Цей дискурс – «альфа і омега» російської політичної пропаганди, ядро її інформаційної війни проти України, війни, в якій на бік ворога перейшли захоплені їм українські ЗМІ. Жертви агресії нав’язується комплекс провини за який чиниться опір агресору. В останній своїй методичці для президента Коломойський додав ще один кремлівський теза – про зацікавленість США в розпалюванні громадянської війни в Україні для обґрунтування своїх антикремлівських санкцій.



Торжествуюче «Україна визнала!» Путіна на G20 – це зачитаний ним акт капітуляції України в інформаційній війні з Росією. Свою інформаційну та психологічну перемогу Кремль поспішає конвертувати в повномасштабний політичний реванш – привести в Раду капитулянтское більшість. В Україні є капитулянтское прокремлівська меншість (може бути, до 20%), але йому ніколи не вдалося б прийти до влади без операції «Колективний Зеленський». Інформація, яку ми отримуємо про людей, внесених командою Зеленського як в мажоритарні, так і в партійний списки, підтверджує, що вони не міфічні «слуги народу», але або слуги Коломойського та інших олігархів, або прямі кремлівські симпатизанты. В результаті може реалізуватися, здавалося б, неймовірна математична комбінація – капитулянтское меншість населення України буде представлена в Раді більшістю депутатів. Це більшість створять невиразна партія невідомих «слуг» + відверто проросійська партія Медведчука – Бойко – Рабиновича.







Всі відверті капитулянты, які голосували в першому турі президентських виборів за Бойко (Медведчука), дисципліновано проголосували у другому турі за Зеленського. Але крім того, за нього голосували дуже багато патріотів України, які були незадоволені результатами попередньої влади в економічній політиці і в боротьбі з корупцією. Президентська більшість Зеленського склалося з двох частин: патріотичної та капітулянтської. Капітулянтська автоматично повернеться на виборах в Раду до Медведчука. Зеленському необхідно утримати принаймні до 21 липня очарованную їм частину патріотичного електорату. А отримавши більшість у Раді (і тим самим – важелі влади в парламентсько-президентській республіці), він зможе з цими людьми зовсім не рахуватися. У чому гаряче переконують своїх кремлівських кураторів професійні українські холуї, що викликаються для биття на московські ток-шоу. Зеленський єдиний зі своєї команди, хто продовжує час від часу робити якісь патріотичні заяви. Йому до вечора 21 липня необхідно посилати патріотам маркери: «Я свій!» Пам’ятайте, наприклад, його відповідь на загрозу Путинапредоставить паспорти всім українцям? Я навіть знаю, який саме кремлівський шахрай написав Зеленському той текст. Ця цинічна політтехнологія поки спрацьовує.



Вранці 22 липня проєвропейський антиимперское більшість українського народу, не виключено, прокинеться зовсім в іншій країні. В Україні, в якій всі гілки влади – посаду президента, Рада, суди, преса – контролюються капитулянтским тріумвіратом Зеленський – Коломойський – Медведчук. Я знаю, з якими прокльонами обрушаться на мене зараз Свідки Володимира. Мені не звикати. 20 років тому в ході іншої виборчої кампанії я сказав: «Путінізм – це війна, це – інформаційне зомбування, це ізоляція від зовнішнього світу і подальша економічна деградація. Путінізм – це контрольний постріл в голову Росії». Досі учасники російської сислибовской клаки не можуть пробачити мені тих слів за адресою їх кумира. Українські «корисні ідіоти» прозріють, сподіваюся, значно швидше: не через роки і десятиліття, а за тижні.



Кремлівської пастці можна протиставити тільки послідовну позицію України щодо сходу України та Криму: це тимчасово окуповані агресором території, в України немає військових можливостей їх повернути, рано чи пізно вона їх поверне іншими засобами, але сьогодні повна відповідальність за те, що там відбувається, – політична, економічна, гуманітарна – лежить на окупаційних влад агресора.



Моральна і юридична обов’язок української держави – облаштувати всіх своїх громадян, охочих покинути окуповані райони, і використовувати всі можливі дипломатичні засоби для звільнення захоплених українських громадян, у тому числі які перебувають на території Росії. Гра в особливі статуси, у відновлення територіальної цілісності, в єдиний політичний простір – це все гра на Путіна. Нікуди він зі сходу України не піде. Дуже просте питання – кордон він віддасть? Ніколи. Своїх чемних професійних зелених чоловічків, і зграю моторыл, гіві, та інших бабаєв прибере? Немає. Він захопив ці території і має намір заштовхнути їх як ракову пухлину в політичне тіло України для поширення хаосу на всю територію країни, блокування європейського вектора її розвитку… Стратегія Путіна – задушити Україну не обов’язково військовими, а по можливості економічними і політичними засобами, грою з нею в кішки-мишки, в уявну територіальну цілісність.





Українська армія не може перемагати у наступальних операціях багаторазово перевершує її в ресурсах (людських і матеріальних) російську армію. Після припинення вогню треба заявити про відмову України вирішувати проблему звільнення Донбасу і Криму військовим шляхом і націлити ЗСУ на стратегічну оборону уздовж нових ліній розмежування з силами агресора. Це завдання цілком по силам української армії. І, навпаки, для Кремля спроби нового наступу, подальшого розширення окупованій території, подолання української оборони будуть коштувати дуже дорого. Як в масштабах людських втрат, неприйнятних для російського суспільства, так і в економічному збитку від різко посилилися в цьому випадку санкцій«.



Що можна до цього додати через чотири з половиною роки? Так, мабуть, тільки одне – кілька згаданих вище доведених до відчаю трактористів і шахтарів «прибрані» російськими спецслужбами в результаті внутрішніх розборок. Як було зірвано Москвою перше перемир’я через день після підписання угод – так само зривалися і десятки інших. Включаючи недавнє розведення військ в районі станиці Луганської. Для реального припинення вогню необхідна демілітаризована зона близько 100 кілометрів вглиб окупованої території, що контролюється міжнародними миротворцями.



Москві ж для дестабілізації політичного життя України і проштовхування свого плану знищення української держави через «відновлення територіальної цілісності» потрібні постійна напруга на лінії поділу і нові втрати з обох сторін. Імперії не потрібен якийсь новий ласий шматочок території України. Їй потрібна вся Україна знову стала Малоросією.







Путінська інтерпретація Мінських угод (без виконання Росією взятих на себе зобов’язань) посилено нав’язувалась Києву в 2015-2016 роках в тому числі і за участю лідерів Франції та Німеччини. До честі української дипломатії, вона відобразила цей натиск. При живому Путіна, при його необмеженій ресурсі озброєних до зубів ввічливих зелених чоловічків і соціальних покидьків, мобілізованих з Росії, «повернення» Донбасу – контрольний постріл в голову України (уявіть собі, що станеться з Південною Кореєю – державою, набагато більш багатим, ніж Україна, – якщо вона погодиться на «повернення» Північної Кореї, при збереженні Ина, його багатомільйонної армії, необмеженої підтримки сусіднього Китаю). Єдиний засіб захисту української державності від цієї загрози – ізоляція, гігієнічний карантин. Демілітаризована зона на 100 кілометрів з міжнародними миротворцями.



Проте вся (вже доброзичливо почута в Москві) риторика Зеленського та його «балакучих голів» говорить зовсім про інші наміри. При всіх тактичних суперечності в їх висловлюваннях виділяється одна домінуюча лінія, яка після 21 липня стане політикою опанували всіма інститутами влади сил. Це нав’язаний Кремлем наратив про внутрішньоукраїнському конфлікті та необхідності її подолання. Це «повернення» в обійми України братніх «ДНР» і «ЛНР» на путінських умовах (без всяких змін у сепаратистських республіках).



Український олігархат, виріс на бандитських схемах з російськими колегами, втомився від конфлікту з путінською Росією. У цивілізованому європейському бізнесі йому нічого не світить. Але за повернення і прощення «гріхів» 2014 року треба заплатити зрадою самої ідеї України. Якщо у вас ще залишилися сумніви з приводу тієї капітулянтської публіки, яку «слуги народу» приведуть 21 липня в Раду — почитайте інтерв’ю голови Офісу президента України Андрія Богдана. Найважливішим показником вже багато в чому відбувся реваншу є масове повернення (відрядження) з Росії в Україну політиків і чиновників часів Януковича. Динаміку повзучого реваншу чуйно вловили в зовнішньому світі. Захід ніколи не буде більш проукраїнським, ніж українське керівництво, і з полегшенням відмовиться від антикремлівських санкцій при перших ознаках капітуляції української влади. Що, власне, вже й сталося з поверненням Росії в ПАРЄ.



