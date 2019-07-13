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Політтехнолог: Законопроект Зеленського про «люстрацію Майдану» – дуже недобрий знак

13.07.2019

Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував подання до ВР законопроекту Зеленського про люстрацію. Він заявив, цей законопроект недобрий знак, адже Зеленський дозволив себе використовувати антиукраїнським силам. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політтехнолога у соціальній мережі фейсбук.

Голобуцький заявив: «Законопроект Зеленського про «люстрацію Майдану» – дуже недобрий знак. Річ навіть не в помсті і реванші проросійських сил. Значно гірше те, що Зеленський дозволив себе використовувати до такої міри антиукраїнським силам. Зважаючи на повноваження президента і доступні йому ресурси, потенційно це дуже небезпечно».

Політтехнолог вважає, що подання цього законопроекту – пробний шар, таке собі привчання українців до цієї ініціативи, а також розкручування маховика тотальної недовіри українців до патріотів, до війська, до добровольців, до проєвропейських і пронатівських ініціатив, до активістів.

«Так, це був пробний шар: сьогодні було останнє пленарне засідання ВР 8-го скликання, а для розгляду на наступній сесії законопроект доведеться подавати ще раз, вже до ВР 9-го скликання. Однак іде активне привчання українців до цієї ініціативи. Закидаються різні меседжі з обґрунтуванням правильності ініціативи «Майдан має сидіти!», «ветеранам і волонтерам у владі не місце!» тощо. І далі розкручується маховик тотальної недовіри українців до патріотів, до війська, до добровольців, до проєвропейських і пронатівських ініціатив, до активістів (це вже стало майже лайкою)… Тобто, українське суспільство руйнується зсередини. І, на жаль, система імунітету досі не ввімкнулась», – наголошує Олексій Голобуцький у своєму дописі.

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Нагадаємо, що екссекретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов здивований ініціативою президента України Володимира Зеленського щодо розширення люстрації та зазначає, що йому не соромно за свою діяльність протягом останніх п’яти років.

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