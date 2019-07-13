Бала: Діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму

Директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала виділив декілька подій тижня, які на його думку є головними. Він вважає, що такою подією було голосування за виборчий кодекс та завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Політолог також заявляє, що діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віталія Бали у соціальній мережі фейсбук.
У себе на сторінці Бала пише: «Головною подією тижня в Україні, на мою думку, було голосування за виборчий кодекс та завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання.
P.S. Але, можливо все, що відбувається, буде проходити швидко і недовго».
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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував подання до ВР законопроекту Зеленського про люстрацію. Він заявив, що цей законопроект недобрий знак, адже Зеленський дозволив себе використовувати антиукраїнським силам.
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