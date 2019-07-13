Бала: Діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму

Директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала виділив декілька подій тижня, які на його думку є головними. Він вважає, що такою подією було голосування за виборчий кодекс та завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Політолог також заявляє, що діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віталія Бали у соціальній мережі фейсбук.

У себе на сторінці Бала пише: «Головною подією тижня в Україні, на мою думку, було голосування за виборчий кодекс та завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання.

Хоча в ОПі(офіс президента) вже заявили про порушення процедури.

Готуються не підписати виборчий кодекс.

Поки що діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму.

Тому, напевно варто згадати і про ініціативу Володимира Зеленського провести люстрацію політиків і посадовців, які працювали після Революції Гідності, що виглядає, як спроба, “зачистити” опонентів, які мають Гідність.

Обрання нової Верховної Ради, її склад депутатів, також поки що не дають жодних підстав для оптимізму.

P.S. Але, можливо все, що відбувається, буде проходити швидко і недовго».

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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував подання до ВР законопроекту Зеленського про люстрацію. Він заявив, що цей законопроект недобрий знак, адже Зеленський дозволив себе використовувати антиукраїнським силам.

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