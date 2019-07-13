Шостий рік Україна балансує на межі прірви: Віктория Крамаренко



Шостий рік Україна балансує на межі прірви: військової, політичної, економічної. З одного боку корупція, розміри якої зашкалюють, соціальні проблеми і недовіра до влади. З іншого – бажання українців жити достойно і гідно на Богом даній Українській землі. І все це під годину війни! Критичну ситуацію в країні значно погіршує кадрова та демографічна «кротеча» – виїзд за кордон у пошуках кращого життя наших найбільш підприємливих, фахових та енергійних співвітчизників, особливо молоді. Чи є з цього вихід? Я впевнена, є. Треба кардинально змінити систему влади

. Патріотизм, професіоналізм, порядність — саме такими повинні бути головні критерії для підбору кадрів у представницькій та виконавчій вертикалі. Чи є такі люди в країні? Є. Особисто знаю сотні таких людей. Коли почалася війна, я була заступником головного лікаря Опікового Центру Київської міської клінічної лікарні № 2. До нас привозили найбільш тяжких поранених. І ми робили все можливе, щоб ці люди не просто вижили, а й повернулися до повноцінного життя. У тому ж 2014 році було створен Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. М. Пирогова. Волонтери-медики взяли на себе державницьку функцію захисту здоров’я українців як на фронті, так і в тилу і успішно з нею впорались. Шостий рік ми продовжуємо працювати на сході – наші поїздкі стали регулярними, а географія допомоги розширилася на всю лінію фронту. За 5 років війни мобільний шпиталь надав допомогу понад 56 000 пацієнтам. Я провела шість ротацій на сході, дві з них на передових позиціях, здійснила понад 30 волонтерських поїздок власним автомобілем, через мої руки пройшло понад 2000 пацієнтів: це військовослужбовці ЗСУ, добровольці, мирні жителі сходу та Приірпіння. Я знаю, як будувати систему відносин із тімі, хто знаходиться по той бік лінії розмежування.

Я проти будь-яких поступок з українського боку, що не відповідають Конституції України чи створюють загрозу суверенітету чи цілісності України. Але говорити з ними — потрібно, причому не складаючи зброї, а навпаки, маючи потужну армію, що підсилює нашу переконливість як перемовника. Я – професійний медик і добре розумію, чому не працюють так звані реформи. Нашу медицину потрібно реформувати, але так, щоб вона запрацювала системно: на пацієнтів, на лікарів, на медичні заклади. Здоров’я людей повинно стати державним пріоритетом, безпека людей – державною програмою Національної безпеки.

Я добре розумію, які законодавчі ініціативи потрібні і як домогтися їх прийняття. Чимало людей потребують нагальної медичної допомоги по всій Україні. Я та мої соратники надаємо її через благодійний фонд «Крила Перемоги», який активно діє в Приірпінні, де я маю честь бути висунутою кандидатом у депутати ВР України. Я добре знаю проблеми міст, селищ та сіл регіону, соціальні проблеми найбільш незахищених верств населення. Я беру на себе зобов’язання стати якісним представником інтересів мешканців округу, а не лобістом місцевої влади та забудовників. І наостанок. Кожен день свого життя доводжу, що Патріотизм, Професіоналізм, Порядність – це не просто слова, це мої життєві принципи. Якщо на ті буде ваша воля і голос, своєю працею я доведу це і у Верховній Раді.







Відео-канал кандидата https://www.youtube.com/channel/UCH90d4YaQ8ClMtrgP80WwHQ