Законопроект Зеленського про люстрацію – заявка на побудову політичної системи путінського зразка, – Нусс

Законопроект про “люстрацію всіх чиновників, які займали свої пости з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року”, який подали до ВРУ на думку політолога Павла Нусса – заявка на побудову в Україні політичної системи путінського зразка, яка суперечить європейській традиції і ставить під сумнів наше європейське майбутнє. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі Павло Нусс пише про те, що посли країн G7 розкритикували законопроект команди президента Зеленського про “люстрацію всіх чиновників, які займали свої пости з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року”.

«На відміну від більшості зомбованих наших співгромадян, в ЄС і США усвідомлюють, що ініціативою про люстрацію патріотичної влади Порошенка, у Зеленського планують однопартійну більшість і однопартійний уряд, скасування Конституції 2004 року і передачу всієї влади в руки однієї людини», – додає політолог.

Він також висловлює думку про те, що цей законопроект – це заявка на побудову в Україні політичної системи путінського зразка, яка суперечить європейській традиції і ставить під сумнів наше європейське майбутнє.

Павло Нусс також пише про те, що закон «про люстрацію Євромайдану» може були лише першою з ініціатив, метою яких є повний російський реванш, тому, реакція G7 – це перше попередження.

«Далі ми ризикуємо втратити Безвіз з ЄС і не тільки», – закінчує свій допис політолог.

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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький також прокоментував подання до ВР законопроекту Зеленського про люстрацію. Він заявив, що цей законопроект – недобрий знак, адже Зеленський дозволив себе використовувати антиукраїнським силам.

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