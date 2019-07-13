У давнину на території Сахари жили найбільші морські створіння

Науковці заявляють, що у минулому пустеля Сахара була морем. 50-100 мільйонів років тому у цій пустелі, тоді це морі, мешкали найбільші морські істоти. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на видання The Guardian

Палеонтологи заявили про те, що в далекому минулому пустеля Сахара була морем, в якому мешкали найбільші на Землі соми і морські змії. Глибина моря досягала 50 метрів і воно покривало близько трьох тисяч квадратних кілометрів регіону, який на даний момент є найбільшою пустелею.

Піщане дно, яке залишилося після зникнення моря, містить в собі масу викопних останків. Це дозволили дослідникам відновити картину регіону, який колись кишів живими організмами.

За словами дослідників, приблизно 50-100 мільйонів років тому північна частина Малі “нагадувала сучасний Пуерто-Ріко”. “Сонце світило на одні з перших видів мангрових дерев, а молюски заселяли морське дно”, – стверджує один з авторів дослідження Маурін О’Лірі.

Вчені вважають, що в морі мешкало приблизно 1,6 мільйона сомів, 12,3 мільйона морських змій і 1,2 мільйона пікнодонів (древній вид хребетних риб). Проаналізувавши їхні останки, дослідники підтвердили припущення про те, що в період пізнього Крейдового періоду і на початку Палеогену сахарські істоти відрізнялися гігантизмом.

Біологам давно відомий феномен “острівного гігантизму”, коли тварини, які мешкають на невеликих островах, можуть досягати великих розмірів. На думку дослідників, такий феномен може спостерігатися і на “островах води”, яких у минулому була Сахара.

Також читайте: НЕВІДОМИЙ ВИД ДИНОЗАВРІВ ВИЯВИЛИ ПАЛЕОНТОЛОГИ

Нагадаємо, що раніше палеонтологи виявили в Кенії останки, які належали найменшій людиноподібній мавпі в історії. Представники виду Simiolus minutus мешкали на Землі 12,3-12,56 мільйони років тому, а вага їхнього тіла досягала 3,5 кілограмів.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!