Ар’єв про обстріл 112 каналу з гранатомету

Народний депутат України Володимир Ар’єв на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук розповів, що гранатомет, з якого обстріляли 112 канал має номер партії, які були у гранатометів, вилучених у 2015 році зі сховку «ДНР». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис народного депутата.

Володимир Ар’єв пише: «Все стає цікавіше і цікавіше.

Сьогоднішній «герой» дня, гранатомет РПГ22, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва. Такий самий номер партії – РПГ-22 254-15-85 – мали два гранатомети, вилучені у 2015 році зі сховку «ДНР», який знайшли наші військові біля цвинтаря при виїзді Артемівська у напрямку траси Слов’янськ Дебальцево. Ті гранатомети були знищені (на фото – довідка про знищення одного, щодо другого форма абсолютно ідентична). Їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні 112 канал.

Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше».

Також читайте: У КИЄВІ ВНОЧІ ОБСТРІЛЯЛИ ТЕЛЕКАНАЛ “112 УКРАЇНА” (ВІДЕО)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що у ніч з 12 на 13 липня 2019 року невстановлені особи відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету по розташованому в Києві приміщенню телеканалу “112 Україна”.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!