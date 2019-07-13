Фурса: В Україні деструктивні лідери мають шанс вивчити ринок нерухомості ростовської області

Економічний експерт Сергій Фурса порівнюючи нинішніх президентів США і України робить висновок, що обидва президенти – некомпетентні люди, які мають деструктивну повістку дня й потопають в популізмі. Однак, у США працюють інститути, які обмежують шкоди від деструктивного президента. В Україні інститути не працюють і деструктивного президента нічого не стримує. Експерт також нагадує про те, що в Україні деструктивні лідери, що йдуть на конфлікт з активною частиною суспільства мають шанс вивчити ринок нерухомості ростовської області. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Сергія Фурси у соціальній мережі фейсбук.

Наводимо цікавий допис експерта без скорочень:

«У США і України обрали президента. І той і інший позиціонували себе як представники контр еліт, граючи на нелюбові людей до політиків.

І в США і в Україні президенти – некомпетентні люди, які не мали досвіду в держуправлінні.

І в США і в Україні обрані президенти спираються на пасивні шари суспільства з провінції, в той час як активна частина суспільства їх просто не сприймає.

І в США і в Україні обрані президенти мають деструктивну повістку, потопаючи в популізмі.

У США працюють інститути, які обмежують шкоди від деструктивного президента. В Україні інститути не працюють і деструктивного президента нічого не стримує.

Активна частина суспільства не сприймає президента США, але дії громадян також пов’язані інститутами. В Україні активна частина суспільства не буде нічим стримуватися.

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Трамп закінчить свій термін і піде на спокій, а США візьметься розгрібати наслідки його президентства.

А в Україні? В Україні деструктивні лідери, що йдуть на конфлікт з активною частиною суспільства мають шанс вивчити ринок нерухомості ростовської області.

Інститути це головне. Якщо їх немає, легко порушувати закон. Але коли їх немає, суспільство не пов’язано в своїй реакцією ніякими інститутами.

Якщо суспільство знову візьме все в свої руки, то це поганий сценарій для президента. Але і поганий сценарій для країни. Просто суспільство не матиме іншого виходу. Це буде та ситуація, яку зазвичай описують словами «роби що повинен і будь що буде». І не виключено, що цього буде дуже чекати Путін.

Ніхто з тих, хто був на другий Майдан не хоче повторення. Ніхто. Занадто боляче це було.

Але у активної частини суспільства немає вибору. Вибір є у президента. Якщо поточне його поведінку можна виправдати політичною доцільністю, маневрами заради голосів, то після виборів ситуація буде інша. Його виборці підуть дивитися серіали і пити пиво. І політичний порядок визначатимуть активні громадяни, яким не до вподоби популізм і реванш. Активної частини суспільства ніколи не буде подобається президент, що повторює трюки Путіна і Лукашенка, який проїжджав на Камаз по новому мосту. Або пірнати в Дніпро у Хортиці в пошуках амфор козаків, наповнених цілющими напоями.

Перед виборами ще можна дзвонити Кличку і питати про трамваї українського виробництва, змушуючи плакати Ляшка. Але потім активні громадяни запитають, невже якщо у них засмітився сміттєпровід, то їм теж треба дзвонити президенту? Може буде така послуга «президент на годину»?

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Після виборів Зеленський буде стояти перед розвилкою. Йти проти активної частини суспільства або стати проукраїнським президентом.

Президент може продовжити бути тим, ким він показує себе перед виборами. За допомогою ручного Суду скасувати люстрацію (яку вже почав доводити до абсурду своїми пропозиції, що вводить в ступор весь цивілізований світ), призначити Богдана прем’єром і дати країну на розграбування тим випадковим людям, що опинилися біля нього зараз. І тоді часи друзів Саші Януковича швидко стануть дійсністю. З відповідною реакцією і відповідними наслідками».

Або президент може призначити технократичний уряд, який буде активізувати реформи, а не відкочувати їх назад. І тоді активна частина суспільства отримає підтвердження, що президент все ж патріот.

Вибирати Президенту. Тільки йому. Він сам визначить свій шлях. І те місце, де він буде через 5 років. І ту країну, де він буде через 5 років.

Отже, президент найвпливовіша людина в країні. Він може зателефонувати главі СБУ. Багатьом може зателефонувати. Він може змусити себе боятися. Але він не зможе таким чином змусити себе поважати.

І якщо одного разу критична маса людей вийде на Майдан, то страх пропаде. А ось повага матиме значення. Але якщо люди вже вийдуть на Майдан, то вже буде пізно його завойовувати.

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