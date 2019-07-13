Опубліковано перший в історії знімок квантової заплутаності

Вчені з Університету Глазго (Шотландія) повідомили про унікальний експеримент, під час якого їм вдалося зафіксувати на знімку квантова заплутаність.

Квантова заплутаність виникає в той момент, коли дві частинки стають нерозривно пов’язаними, — і те, що відбувається з одного, відразу ж впливає на іншу, незважаючи на відстань між ними. Це явище настільки дивне, що ще великий фізик-теоретик XX століття Альберт Ейнштейн називав його «страшним дією на відстані».

В ході експерименту команда фізиків створила систему, яка підірвала потік заплутаних фотонів — частинок світла. При створенні фото вчені розщепили заплутані фотони і пропустили один промінь через кристал бета-борат барію, викликаючи чотири фазових переходів.

Камера зафіксувала момент, коли обидві частинки змістилися однаково, хоча були розділені, тим самим наочно підтвердивши існування квантової заплутаності і порушивши нерівність Белла. Строго кажучи, знімок складено з декількох зображень фотонів, які переживають серію фазових переходів. «Наш результат відкриває шлях до нових методів квантової візуалізації», — написали вчені.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», чому Google присвятив дудл творцеві квантової механіки?

За матеріалами Naked-science

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