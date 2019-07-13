Туристам дозволять купувати алкоголь в магазинах Дубая

Влада емірату Дубай (ОАЕ) вводять для іноземців безкоштовну 30-денну ліцензію на купівлю алкоголю в місцевих магазинах.

Щоб купити пляшечку оковитої в будь-якому магазині MMI, що реалізує алкогольні напої в еміраті, потрібно буде всього лише пред’явити паспорт та заповнити відповідну анкету. Анкетою засвідчується, що ліцензію на алкоголь отримує турист і що цьому туристу уже є 21 рік. Раніше можливість отримати «алколицензию» надавалася виключно експатам, проживає в Дубаї більше двох років.

При оформленні ліцензії іноземцю будуть видавати пам’ятку про відповідальну поведінку: в Дубаї заборонено розпивати спиртне в громадських місцях (за винятком ресторанів і барів), тут не можна з’являтися на публіці напідпитку і заборонено сідати за кермо в нетверезому стані.

Експрес-інформація по країні

Об’єднані Арабські Емірати – держава в південно-західній частині Азії, що складається з семи еміратів.

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Столиця – Абу-Дабі

Найбільше місто – Дубай

Форма правління – Абсолютна монархія

Територія – 83600 км2 (114-я в світі)

Населення – 9,15 млн чол. (93-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,835 (41-я в світі)

ВВП – $399,45 млрд (30-я в світі)

Валюта – диархам ОАЕ

Межує з Саудівською Аравією, Оманом

Зараз іноземець не може вільно купити алкоголь в магазинах Дубая. Напої з градусом доступні лише в готелях, ресторанах і барах. В еміраті Шарджа алкоголь не продається навіть в готелях – тут діє «сухий закон».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», найвпливовіші політики ООН запропонували заборонити алкоголь і тютюн.

За матеріалами 34travel.me

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