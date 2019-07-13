Припинення екоперевірок човнів та порту – шкідництво на найвищому рівні, – Кабакаєв

Координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв відреагував на дивне доручення Зеленського припинити екоперевірки човнів та порту на два місяця. Кабакаєв вважає, що це шкідництво на найвищому рівні. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис координатора проекту «Стоп террор» у соцмережі фейсбук.

Семен Кабакаєв пише: Зеленський доручив припинити екоперевірки човнів та порту на два місяця. Зазначив, що новий парламент ухвалить пакет прозорих документів у сфері регулювання екологічної діяльності, а за цей час “ніхто не постраждає”.

Зеленський: Ніхто ж не постраждає від цього за два місяці.

Держекоінспекція: Окрім дельфінів і екології Чорного моря.

Зеленський: Море і так брудне».

Координатор проекту «Стоп Террор» заявляє, що ця заборона – шкідництво на вищому рівні, адже на думку Кабакаєва, це спровокує зливання у море всього непотребу.

«Це шкідництво на найвищому рівні, якщо будуть нові закони які регулюють ці питання, ми будемо спостерігати як протягом тривалого часу в море будуть зливати все що схочуть»,- наголошує Семен Кабакаєв.

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Нагадаємо, що на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук координатор проекту «Стоп Террор» Семен Кабакаєв писав про те, що на жаль, майбутній парламент буде відображати все, що схочете, але не Українську позицію.

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