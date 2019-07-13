Отже, процедурний комітет палати представників конгресу США взяв на розгляд поправки в проект оборонного бюджету на 2020 рік, у складі яких є пункт щодо введення санкцій проти російського держборгу.

Нагадаю, що операції з держборгом РФ мають настільки ж важливе значення для виживання РФ в умовах економічних обмежень, як експорт енергоносіїв та зброї. Завдяки розпродажів облігацій федерального позики, щотижня РФ залучає додатково в свою економіку мільярди рублів, що є суттєвим стимулом конвульсирующего організму.

А тому, введення санкцій проти держборгу РФ, як мінімум, обрушить банківську систему, вводячи її в коллапсирующее стан. І це прекрасно розуміють прихильники самих жорстких санкцій, зокрема, демократ від Каліфорнії Бред Шерман, який і вносив поправки.

Зазначу, що ця поправка є вже четвертою спробою “протягнути” через Конгрес і Сенат самий жорсткий варіант для Росії, що охоплює обмеження на держборг і діяльність держбанків. У разі проходження всіх “кіл пекла”, закон з поправкою потрапляє на підпис до Трампу, і відтягувати його не вийде, адже стосується ні багато ні мало, а оборонного бюджету.

Власне, четверта спроба, чи стане вона вдалою? Покаже час. Але з урахуванням того, що російські облігації федерального позики дозволяють непогано спекулювати на ринку цінних паперів, не виключено, що це не остання спроба. Хоча, з іншого боку, часом трапляються несподівані повороти в стінах Капітолію.

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